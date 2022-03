Fabi Fibra è tornato con “Caos” un disco personale che mette in ordine il suo caos interiore

Fabri Fibra è tornato con Caos, primo disco della sua discografia ad uscire con Epic Records / Sony Music Italia. L’album è disponibile in digitale, in formato cd e in vinile.

Questo decimo lavoro in studio di Fibra arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album, Turbe Giovanili, e 5 anni dall’ultimo disco Fenomeno, da venerdì 18 marzo è in rotazione anche il nuovo singolo estratto dal disco, PROPAGANDA con la partecipazione di Colapesce e Dimartino (qui trovate il racconto di tutte le tracce del disco).

Il brano è accompagnato da un video girato a Vercelli e diretto da Cosimo Alemà, che vede Fibra vestire dei panni completamente inediti.

Questo album è frutto di questi 3 anni di isolamento (“tutti i miei dischi precedenti sono frutto di quello che vedevo all’esterno, questo è sicuramente un disco più personale, parla più di me”), una sorta di ritiro interrotto solo dall’ascolto di centinaia di beat, basi su basi alla ricerca di quella scintilla capace di dare il là ad una idea, un testo che nel giro di poco tempo arriva alla sua forma definitiva.

L’immagine di copertina di Caos è stata scattata sulla spiaggia di Grado e richiama un raro momento di pace raccontato in un film drammatico che si intitola Galveston, è un modo per mettere ordine dove c’è disordine (“Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore” racconta Fibra parlando della title track).

Queste le 17 tracce inedite che compongono CAOS. Cliccando sui titoli potete scoprire testi e significati della singole canzoni.

FABRI FIBRA CAOS LIVE

L’uscita del nuovo album darà l’occasione a FABRI FIBRA per tornare finalmente sul palco. Il CAOS LIVE, FESTIVAL 2022, prodotto e organizzato da Friends and Partners, porterà Fabri Fibra sui palchi dei principali festival estivi italiani. Queste le date:

09 luglio AREZZO MENGO MUSIC FEST

10 luglio LEGNANO (MI) RUGBY SOUND FESTIVAL

16 luglio PORDENONE PORDENONE LIVE 2022

17 luglio BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK

23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA FESTIVAL

27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio MOLFETTA (BA) LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio LECCE OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

01 agosto ROCCELLA IONICA (RC) ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL

03 agosto CATANIA SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

INIZIATIVE SPECIALI

SPOTIFY

Per celebrare il ritorno del rapper Spotify ha creato una versione “Enhanced” di Caos: un’unica esperienza di ascolto amplificata da contenuti esclusivi, video, audio e storylines, attraverso i quali Fibra si racconta ai suoi fan, in esclusiva su Spotify.

AMAZON

Per celebrare l’attesissimo ritorno di Fabri Fibra, Amazon Music ha voluto dedicargli una playlist [RE]Discover con tutti i più grandi successi del rapper marchigiano. Ma le attività che lo vedono protagonista non finiscono qui: Fabri Fibra sarà infatti il primo artista ad inaugurare il nuovo format di Amazon Music, LIN11.

Un momento intimo e rilassato in cui Fibra condividerà aneddoti e curiosità su di lui, la carriera e il nuovo album attraverso una chiacchierata informale tra amici, personaggi che fanno parte della sua vita e del suo percorso, serviti al bancone di un bar da un host d’eccezione, Carlo Pastore.

La prima delle quattro puntate del format sarà disponibile dai primi di Aprile sul canale YouTube di Amazon Music.

APPLE

Caos è disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. In occasione del lancio, alcuni fan selezionati prenderanno parte ad un’esclusiva listening session in Audio Spaziale con Apple Music in studio di registrazione, per un ascolto immersivo del disco guidato dai sound engineer di Caos.

Foto di copertina di Mattia Guolo