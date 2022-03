Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Goodfellas”, seconda traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Goodfellas testo, audio e significato.

La seconda traccia dell’album Caos è Goodfellas in duetto con Rose Villain e prodotta da 2nd Roof & Kermit.

Fabri fibra goodfellas significato

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Volevo un pezzo aggressivo per ritornare sulla scena e Goodfellas era quello che stavo cercando. Quando ho sentito il provino mi sono detto “qui devo scrivere tre strofe dove dico a tutti che sono tornato”.

Il ritornello di Rose Villain crea una atmosfera che richiama immaginari di vittoria e di competizione. Questa è la prima volta che collaboro con Andy Sixpm e spero di riuscire a lavorarci ancora in futuro.

FABRI FIBRA GOODFELLAS TESTO E AUDIO

Prod. SIXPM

(F. Tarducci, R. Luini, A. Ferrara)

Nati goodfellas, morti badfellas

Mi sembra un deja-vù un altro rapper

Fatto a pezzi nel back della Tesla

Pablo, Louis V, Gucci per Capone Milano OG, contratti da 1 milione

Nati goodfellas, morti badfellas

Mi sembra un deja-vù un altro rapper

Cementato nel back della villa

El Chapo, Fendi, Versace, Corleone Milano OG, contratti da 1 milione

E ci risiamo un’altra volta, e ancora e ancora

Rapper che mettono la mia pazienza alla prova

Vogliono la corona, sto sopra una montagna

Di promesse e faccio rotolare teste, Conan

So bene a cosa punti, però non lo raggiungi

Basta unire i punti, ci sono cresciuto tra gli insulti

E torno sulla base per restituirli tutti

Dal mio primo demo scrivo strofe col veleno, Putin Ricordo era un pomeriggio d’inverno

Mi si avvicina lento un rapper che ascoltava

I Colle Der Fomento, Odio Pieno

Gli dissi “bella storia sono anch’io un fan del Danno”

Lui mi guarda e dice “tanto non ti credo

Ritorna a fare pezzi tipo Vaffanculo Scemo”

Nemmeno l’hanno sotterrato al cimitero

Dopo che l’ho fatto a pezzi e messo dentro al bagagliaio Cantando “volevano problemi e ora problemi avranno”

Nati goodfellas, morti badfellas

Mi sembra un deja-vù un altro rapper

Fatto a pezzi nel back della Tesla

Pablo, Louis V, Gucci per Capone Milano OG, contratti da 1 milione

Nati goodfellas, morti badfellas

Mi sembra un deja-vù un altro rapper

Cementato nel back della villa

El Chapo, Fendi, Versace, Corleone Milano OG, contratti da 1 milione

Nel mio iPhone frate’ ci sta mezza scena

Se vuoi fare un pezzo insieme a me becchiamoci non c’è problema

Sono carico di rime e di argomenti, armato fino ai denti

Ci vediamo in studio alle 4:20 e la traccia la uccido

Poi la tua testa fra’ la metto nel frigo insieme al disco dei Migos

I tuoi parenti diranno “Sei solo un assassino!

Non meritava questa fine e soprattutto era tua fan!

Ai suoi amici diceva che sei un grande

Voleva essere come te, una star!

Diceva a tutti questa musica era la sua fede

E in camera ascoltava solamente te e Fedez!”

Nati goodfellas, morti badfellas

Mi sembra un deja-vù un altro rapper

Fatto a pezzi nel back della Tesla

Pablo, Louis V, Gucci per Capone Milano OG, contratti da 1 milione

Nati goodfellas, morti badfellas

Mi sembra un deja-vù un altro rapper

Cementato nel back della villa

El Chapo, Fendi, Versace, Corleone Milano OG, contratti da 1 milione

Ora ti spiego questa cosa

La maggior parte dei rapper che ascolti ora

Sono cresciuti tutti ascoltando la mia roba

Mi scrivono in privato “Fibra sei un mito”

Chissà perché nelle interviste non lo dicono

E dovrei passarci sopra a certe cose, anzi

Dovrei passarti sopra con un bulldozer

Ad essere sincero fra’ di te cazzo mene

Lo dico solo perché su ‘sto beat ci sta bene

Se potessi parlarti solo d’amore

Ma lei mi dice “Guarda, preferisco

Quando perdi la ragione”

Poi mi accorgo che c’è un rapper

Che mi dissa nelle storie

L’ho lanciato dal balcone

Perdonami Signore!

Nati goodfellas, morti badfellas

Mi sembra un deja-vù un altro rapper

Fatto a pezzi nel back della Tesla

Pablo, Louis V, Gucci per Capone Milano OG, contratti da 1 milione

Nati goodfellas, morti badfellas

Mi sembra un deja-vù un altro rapper

Cementato nel back della villa

El Chapo, Fendi, Versace, Corleone Milano OG, contratti da 1 milione