Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Sulla giostra”, quarta traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Sulla giostra testo, audio e significato.

La quarta traccia dell’album Caos è Sulla giostra prodotta da Neffa che duetta anche con l’amico nel pezzo..

Fabri fibra Sulla giostra significato

Ecco come Fibra racconta la traccia:

E’ uno dei primi pezzi che ho scritto per Caos, perfetto per i live, il giro di basso entra subito in testa.

Il ritornello di Neffa crea un’atmosfera esclusiva come un Privè dove il dj manda le hit e cominciano a girare i free drink. Sono cresciuto con i dischi di Neffa quindi ogni volta che riusciamo a collaborare insieme

per me è come un sogno che si avvera.

FABRI FIBRA SULLA GIOSTRA TESTO E AUDIO

Prod. Neffa

(F. Tarducci, G. Pellino)

Neffa appare per gentile concessione di Pisco Music

Non so se hai già sentito chi è arrivato in città

La gente fa la coda per entrare nel club

Ognuno vuole un posto fisso sulla giostra

E tutti vanno fuori per l’effetto che fa

Chi c’ha gli agganci giusti è dentro in un istante

I bagarini fanno affari alla grande

La crema della crema è chiusa dentro il privé

E gli altri sulla giostra adesso aspettano te

Vedi che ci voleva il rap in Italia

Per non finire tutti in mezzo a una strada

Tu pensa solo a mettere i soldi in tasca

Comunque vada sai che la gente parla

Ti compri casa solamente con le hit

Passo la settimana a scrivere le rime

Mi sembra sabato invece è mercoledì

Guarda in privato quanta gente che mi scrive

Oggi si fa fatica ad essere se stessi

Esco di casa e subito “Facciamo un selfie?

Senti il mio disco sincero cosa ne pensi?”

Tutti che rappano e spariscono in due mesi

Potrei cantare questo pezzo a una sfilata di moda

Se qualcosa funziona tutti fanno la copia

Che ce ne frega frate’ dimmi che ce ne importa

Arrivo con tutta la squadra aprite la porta

Non so se hai già sentito chi è arrivato in città

La gente fa la coda per entrare nel club

Ognuno vuole un posto fisso sulla giostra

E tutti vanno fuori per l’effetto che fa

Chi c’ha gli agganci giusti è dentro in un istante

I bagarini fanno affari alla grande

La crema della crema è chiusa dentro il privé

E gli altri sulla giostra adesso aspettano te

Gli artisti sono tutti fatti, guarda sul palco come balli

Tratto le rime con i guanti, lo so mi serve uno stylist

Ti prego metti like segui la mia pagina

Lavoro duro ma nessuno se lo immagina

Vedi la gente vuole divertirsi come al luna park

Non a caso sono tutti qui quando la giostra parte

E tu che fai non sali? Ho fatto il giro di tutti i locali

Questi hanno scritte in faccia e sulle mani

perché nessuno pensa più al domani

Portaci il conto frate’, portaci il conto, portaci il conto

Non bevo Cointreau, siam tutti contro

È il mio ritorno, è il mio ritorno, è tutto pronto, è tutto pronto