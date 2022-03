Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Stelle”, quinta traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Stelle testo, audio e significato.

La quinta traccia dell’album Caos è Stelle prodotta da Dardust e in duetto con Maurizio Carucci degli Ex Otago.

Fabri fibra Stelle significato

Ecco come Fibra racconta la traccia:

La base di Dardust è un mix perfetto tra musica disco e urban. Il ritornello di Maurizio Carucci crea la magia. Ho passato la mia adolescenza nella riviera Adriatica dove le discoteche erano una tappa fissa per tutti, quindi il mood di questo brano mi ricorda quegli anni passati a cercare una alternativa anche se poi finivo in quei locali sognando di portare il lungomare con le palme sopra una stella.

FABRI FIBRA Stelle TESTO E AUDIO

Prod.Dardust

(F. Tarducci, D. Faini, M. Carucci)

Maurizio Carucci appare per gentile concessione di Metatron

Vorrei fare come al poligono, e sparare a un politico

Finirei al telegiornale o almeno così dicono

Non ci tengo a fare del male, solo se mi costringono

Voglio andare sul lungomare, sopra una Lamborghini bro

Quando arrivano i soldi e la fama i veri amici dove sono?

Ero dentro una villa di lusso a Los Angeles, sì ma da solo

Mi cercherò tra le nostre giornate estive

Tra i discorsi della gente che non mi vuole

In una promozione di fine stagione

Dietro ai fallimenti di un genitore

Sopra una stella che non è una stella, perché si muove

(Prendi tutto e vai, predi tutto e vai)

Sopra una stella che non è una stella, perché fa rumore

Vivere in Italia sembra non essere più sicuro

Chiama l’112 e non arriverà nessuno

Italiano Pablo, El Chapo, rifarei tutto da capo

Mille scarpe che ho comprato anche se non reggo il passo

Chi fa i soldi ce li ha da sempre, la mia banca è indifferente

Fuori c’è un mare di niente, servirebbe un salvagente

Mi cercherò tra le nostre giornate estive

Tra i discorsi della gente che non mi vuole

In una promozione di fine stagione

Dietro ai fallimenti di un genitore

Sopra una stella che non è una stella, perché si muove

(Prendi tutto e vai, predi tutto e vai)

Sopra una stella che non è una stella, perché fa rumore

Tutti amano il Paese della moda a forma di stivale di Gucci

Tutti vogliono vedere una volta che sali a cosa rinunci

Non lo vedi quant’è bella la barca, il mare, perché non ti butti?

Pure io da ragazzino al bar incontravo sempre dei bulli

Per quest’anno non cambiare stessa faccia presa male

Frate’ siamo in troppi pare e fa un caldo tropicale

Io vorrei spendere tutto per un’astronave

E portare il lungomare con le palme