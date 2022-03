Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Cocaine”, tredicesima traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Cocaine testo, audio e significato.

È uscito venerdì 18 marzo Caos, il nuovo album di Fabri Fibra. La tredicesima traccia dell’album Caos è Cocaine, in collaborazione con Guè e Salmo. Il disco contiene diverse collaborazioni “perché “le canzoni mi sembrava avessero bisogno di loro per essere complete”.

Caos è il decimo lavoro in studio di Fabri Fibra e arriva a 20 anni dalla pubblicazione del primo disco Turbe Giovanili e a 5 anni dall’ultimo Fenomeno.

Fabri Fibra Demo nello Stereo significato

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Quando ho scritto il ritornello di questo pezzo sentivo che stava nascendo qualcosa di speciale. Poi ho scritto la prima strofa e mi sono accorto che era un pezzo perfetto per coinvolgere altri rapper capaci di condividere lo stesso argomento.

Quando è arrivata la strofa di Guè ho capito che il pezzo stava diventando una bomba. La strofa di Salmo ha infine fatto esplodere la traccia.

Fabri Fibra cocaine testo e audio

Prod. 2nd Roof & BretBeats

(F. Tarducci, C. Fini, M. Pisciottu, P. Miano, F. Vaccari, D. Vrettakos)

Guè appare per gentile concessione di Universal Music

Butto un po’ cocaine, nel game

Sulla base è far west frate’ John Wayne

Parli male, poco male non so chi sei, chi sei?

Quando rappavamo in sei non c’era tutto questo stress

Parlare di droga e di sesso, volevo spingermi all’eccesso

Politicamente scorretto, yes yes y’all

Nemico dello stato, rap italiano adulto e vaccinato

Non mi interessa il calcio frate’ non vado allo stadio

Scrivo queste bombe a mano, faccio esplodere il palazzo

Odio il Vaticano, ti prego Dio dammi una mano

Anzi dammi un palco, è tempo di riscatto

Tutta la merda che ho ingoiato e le sostanze che mi sono fatto

Quanto successo devo fare per sentirmi amato

Tanto lo so che poi alla fine rimango fregato

Butto un po’ cocaine, nel game

Sulla base è far west frate’ John Wayne

Parli male, poco male non so chi sei, chi sei?

Quando rappavamo in sei non c’era tutto questo stress

Parlare di droga e di sesso, volevo spingermi all’eccesso

Politicamente scorretto, yes yes y’all

Sfondo il cancello, entro in azione

Fanculo alla cultura della cancellazione

Vogliono fottere col mio cervello come Freud

Impedirmi di far soldi come Floyd

Tu mandami l’arresto, ma mollami col testo

O esplodo come Tetsuo

Ho la cassa di Tiesto nel teschio

La mia delivery non deve morire come Misery

Non so se siamo liberi

Butto un po’ cocaine, nel game

Sulla base è far west frate’ John Wayne

Parli male, poco male non so chi sei, chi sei?

Quando rappavamo in sei non c’era tutto questo stress

Parlare di droga e di sesso, volevo spingermi all’eccesso

Politicamente scorretto, yes yes y’all

Quadri per i ciechi, bambini per i preti

Siamo poesie per analfabeti

Sputo veleno come parenti stretti, tu porta il paradenti

Che qui la vita è un pugno in bocca, Facchinetti

Buio giorno per giorno, vivo notte per notte

Sto con le note e fra’ diventano un miracolo

Se non c’è un tornaconto, fottute banconote

Chi se ne fotte, non c’hai il cuore o te lo stacco