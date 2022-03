Fabri Fibra: testo, audio e significato di “El Diablo”, undicesima traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra El Diablo testo, audio e significato.

È uscito venerdì 18 marzo Caos, il nuovo album di Fabri Fibra. L’undicesima traccia dell’album Caos è El Diablo. Il disco contiene diverse collaborazioni “perché “le canzoni mi sembrava avessero bisogno di loro per essere complete”.

Caos è il decimo lavoro in studio di Fabri Fibra e arriva a 20 anni dalla pubblicazione del primo disco Turbe Giovanili e a 5 anni dall’ultimo Fenomeno.

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Vogliamo parlare della cattiveria di questa strumentale? Meglio di no, perché poi dovrei parlare anche del fatto che venderei l’anima per poter scrivere su un beat del genere, ma suppongo che non ce ne sia bisogno visto che c’ho già scritto.

Le rime parlano di un consumismo ormai fuori controllo come se fossimo al mondo solo per questo, al diavolo tutto il resto.

Fabri Fibra El diablo testo e audio

Prod. 2nd Roof

(F. Tarducci, F. Vaccari, P. Miano)

Entro nel castello, maschera di ferro

Sul mio cavallo, un’altra testa che taglio

Puttane un paio, le porto in camera le spoglio

Poi sul più bello do fuoco a tutto il bordello

Bottiglie vuote ne ho bevute una decina

Uccido il re e poi mi scopo la regina

Non puoi fermare questa furia omicida

Se il mondo si ferma prima io faccio come mi gira

Ma tu davvero sapresti come

Portare questo mondo alla rivoluzione

Non dirmi che l’odio è più forte dell’amore

Infondo tutto ciò che nasce poi muore

L’inferno è sulla terra, l’inferno è sulla terra

L’inferno è sulla terra, perché la gente cerca

El diablo El diablo, El diablo, El diablo

Dove sei? Dove sei? Con chi sei? Con chi sei?

Macchine di lusso con dentro sedili in pelle

Parcheggiate negli hotel a cinque stelle

Tutto c’ha un prezzo come le donne più belle

Come i vestiti firmati, più si è belli e più si vende

Vogliamo tutti far successo, pure tu

Non voglio far la fame, voglio un bel lavoro

Oggi nessuna si sposerebbe Gesù

Se non c’hai i soldi e vesti male resti solo

Ma tu davvero sapresti come

Portare questo mondo alla rivoluzione

Non dirmi che l’odio è più forte dell’amore

Infondo tutto ciò che nasce poi muore

L’inferno è sulla terra, l’inferno è sulla terra

L’inferno è sulla terra, perché la gente cerca

El diablo El diablo, El diablo, El diablo

Dove sei? Dove sei? Con chi sei? Con chi sei?