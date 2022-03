Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Liberi”, sedicesima traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Liberi testo, audio e significato.

La sedicesima traccia dell’album Caos è prodotta da Francesca Michielin che duetta con Fibra nel pezzo.

Fabri fibra liberi significato

Ecco come Fibra racconta la traccia:

In questi tempi in cui sembriamo obbligati a farci vedere sempre sorridenti come se non esistessero i problemi o come se non fosse “cool” parlarne, questa canzone parla dell’importanza di affrontare certi “momenti no” senza sentirsi dei perdenti. Siamo liberi anche di sentirci fuori posto senza farcene una colpa, tanto poi il tempo mette tutto a posto.

FABRI FIBRA LIBERI TESTO E AUDIO

Prod. Francesca Michielin

(F. Tarducci, F. Michielin)

Nel mio telefono sono pieno di foto

Di noi che stiamo insieme, sì ma non le posto

Forse perché non servono commenti

Forse perché sento di tenerli per me quei momenti

L’immagine del rapper duro con il portafoglio gonfio

Anch’io l’ho fatta e giuro ancora un po’ me ne vergogno

Forse volevo solo seguire un cliché

Perché la gente poi magari non capisce

Questi social che ci dicono come devi vestire

Con chi dovresti uscire, che cosa dovresti dire

Anche se non si vede poi ci mettono pressione

Con tanta leggerezza ma hanno un peso le parole

Essere se stessi è sempre più difficile

C’è sempre un modello vincente da seguire

Provo a lasciare un messaggio che passi in mezzo

Tra la voglia di vincere e la paura di fallire

Siamo liberi di farci toccare

Siamo liberi di fare finta di avere grinta

Siamo liberi di non parlare, di accettare tutto ciò che ci fa stare male

Siamo liberi di non partire, siamo liberi di stare fermi, sentirci inermi

Siamo liberi di non mangiare anche se stiamo morendo di fame

O forse siamo solo liberi, liberi di stare bene

Sono allo specchio che mi guardo

Il tempo sta passando, è lui il vero bastardo

Ho fatto dischi di cui non mi vanto

Ai concerti non li canto, ok però nessun rimpianto

Avrei voluto vedere te al mio posto

In questa grande città che non conosco

Adesso invece quando mi guardo intorno

Penso che ce l’ho fatta e mi è di conforto

Se avessi dato retta a quello che dicevi tu

Magari a quest’ora neanche scriverò più

Mi mancano le forze aiutami Gesù

Se certa gente mi vuole buttare giù

Se non avessi affrontato la mia famiglia

Fossi rimasto in fila, per me a quest’ora sarebbe finita

Se avessi fatto finta, mi sarei chiuso senza via di uscita

Per questo la musica mi ha salvato la vita

Siamo liberi di farci toccare

Siamo liberi di fare finta di avere grinta

Siamo liberi di non parlare, di accettare tutto ciò che ci fa stare male

Siamo liberi di non partire, siamo liberi di stare fermi, sentirci inermi

Siamo liberi di non mangiare anche se stiamo morendo di fame

O forse siamo solo liberi, liberi di stare bene