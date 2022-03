Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Noia”, quattordicesima traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Noia testo, audio e significato.

È uscito venerdì 18 marzo Caos, il nuovo album di Fabri Fibra. La quattordicesima traccia dell’album Caos è Noia, in collaborazione con Marracash e Ketama 126 alla produzione. Il disco contiene diverse collaborazioni “perché “le canzoni mi sembrava avessero bisogno di loro per essere complete”.

Caos è il decimo lavoro in studio di Fabri Fibra e arriva a 20 anni dalla pubblicazione del primo disco Turbe Giovanili e a 5 anni dall’ultimo Fenomeno.

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Sopra questo tappeto musicale creato da Ketama126 con un sample di Miles Davis, Marracash ed io affrontiamo un tema abbastanza fastidioso, la noia che ti assale quando sei vittima della routine. Quando la gabbia dorata del mainstream ti chiude dentro e butta via la chiave.

Il pezzo è senza ritornello con una struttura che va evolvendosi, è rap progressive. Ad un certo punto appare anche una perla di saggezza di Charles Bukowski.

Prod. Ketama 126

(F. Tarducci, F. Rizzo, P. Baldini, M. Davis

Contiene sample di “Blue in green” interpretato da Miles Davis courtesy of Sony Music Entertainment

Intervento di Bukowski tratto da “You Never Had It – una serata con Charles Bukowski”

Produzione di Silvia Bizio e Paola Ferrari de Benedetti, Regia Matteo Borgardt –

un’intervista di Silvia Bizio a Charles Bukowski il 10 gennaio 1981

Marracash appare per gentile concessione di Universal Music

Mi sveglio e fuori non c’è il sole

Avrò dormito al massimo un paio d’ore

Dalla finestra la città senza colore

Come per dire ancora qui non vai altrove

Accendo e subito c’è il telegiornale

Tristezza totale

Non mi lamento neanche vado a votare

Ho mille scarpe celesti blu viola

Dovrei provarle ma non c’ho mai voglia

Il tempo passa ma poi non ritorna

Dovrei fare sport e tenermi un po’ in forma

Dovrei andare in studio a scrivere una bomba

Dovrei combattere l’insonnia ma non ch’ho voglia

Dovrei concentrarmi sugli affari ma non c’ho voglia

Potrei dirti chi è davvero Fabri ma non c’ho voglia

Esci e dimostra a tutti quanto vali ma non c’ho voglia

No, non c’ho voglia

No, non c’ho voglia

In Italia dicono bene, questa musica non ci serve

O forse sì boh dipende, dipende poi da quanto vende

Non parlare male di niente, c’è chi si offende

Non conta quello che uno dice ma come si veste

Anzi non conta come veste conta con chi esce

In tele le domande sono per tutti le stesse tipo

Ti piace mangiare? Sei fidanzato!

Ancora vivi con tua madre? Mandale un bacio

Pensavo che fosse una fase

Mi manca sempre qualche frase

Passano in fretta le giornate il tempo vola

In giro gli stessi locali ma che noia

Pensavo con le rime di fare la storia

Ma col tempo chissà mi è passata la voglia

Fotto con la depressione ne conosco i nei

Sono andato anche in Giappone per fuggir da lei

Pensavo proprio il posto più remoto

Pensavo tipo Kyoto schiaccia Kyoto

Ma non puoi uscire dalla tua pelle

Né dalla depre quando ti prende

Io mi sparo i Depeche o Green Velvet

Ho il super potere di stare ore inerte

Ero un vincente prima di certe vicende

Il mio strizza dice che ora faccio autosabotaggio

Perché sotto sotto sotto dentro dentro rimpiango

Lo straccione che ero con meno il vecchio me stesso

E pensare bro che lo pago per questo

Sono in stasi mentre il mondo va avanti

Sono fuori in tanti e schiacciano sopra ai tasti

Scorre il mio dito il feed è fitto di nuovi fatti

Come un rullo compressore che mi schiaccia

Non sono mentale, sono Xavier

Ma la fama è solo farsi e chiavare

Mica male cosa ci vuoi ricavare

Mi direte ma ti stanca anche il caviale

E lo sai la droga dà, la droga daje

Influencer e webstar, sciacquine varie

Pure io per carità non mi do arie

Tutti nello stesso letto come nel video di Kanye

Che noia