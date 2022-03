Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Amici o Nemici”, dodicesima traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Amici o Nemici testo, audio e significato.

È uscito venerdì 18 marzo Caos, il nuovo album di Fabri Fibra. La dodicesima traccia dell’album Caos è Amici o Nemici. Il disco contiene diverse collaborazioni “perché “le canzoni mi sembrava avessero bisogno di loro per essere complete”.

Caos è il decimo lavoro in studio di Fabri Fibra e arriva a 20 anni dalla pubblicazione del primo disco Turbe Giovanili e a 5 anni dall’ultimo Fenomeno.

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Una delle mie tracce preferite del disco, la ascolto a ripetizione. Il giro di archi della strumentale richiama quei mafia movie dove ci sta sempre un amico o una persona vicino a te che tradisce per soldi.

Nel testo parlo del fatto che quando fai questo lavoro e ci metti tutto te stesso, spesso non hai più il tempo per gli altri. Sacrificare tutto per la causa, nel mio caso per la musica.

Fabri Fibra amici o nemici testo e audio

Prod. 2nd Roof

(F. Tarducci, F. Vaccari, P. Miano)

Amici, o nemici

Morirei per i miei amici

Ucciderei per i miei amici

Non parlare mai male dei miei amici

Non saprei che fare senza gli amici

Amici nella buona e cattiva sorte

Amici, sì bro, fino alla morte

Posso darti i miei vestiti e anche il fumo

Perché gli amici fra’ dividono tutto

Ho pagato le vacanze ai miei amici

Ho presentato ragazze ai miei amici

Sono pieno di ricordi dei miei amici

Ho prestato pure i soldi ai miei amici

Finchè ero al top tutto bene

Ora sono senza cash, che succede?

Non so più che regalare agli amici

Non ricevo più chiamate dagli amici

Amici o nemici

Frate’ non capisco più se siamo amici o nemici

Troppo bello mi sembrava strano

Amici o nemici, tengo sempre una pistola in mano

Amici o nemici, nel dubbio prima ti sparo

Amici amici, amici un cazzo

È da un po’ che non mi fido di nessuno

Ti chiedono un dito ma prendono un braccio

Dici sono paranoico, fanculo!

Cancella il mio numero, non passare a casa

Questi vogliono tutti i soldi che ho in tasca

Fumare tutta la mia ganja, pisciare fuori dalla tazza

E scoparsi la mia ragazza

Non ci sono più gli amici di una volta

Parla piano c’è sempre qualcuno che mi ascolta

Lingue lunghe dietro quella porta

Sparerei a tutti con una pistola a canna corta

Ho perso gli amici per fare questo

Pensavo soltanto a fare successo

Ora non sopporto più il mio riflesso

Sono il peggior nemico di me stesso

Amici o nemici

Frate’ non capisco più se siamo amici o nemici

Troppo bello mi sembrava strano

Amici o nemici, tengo sempre una pistola in mano

Amici o nemici, nel dubbio prima ti sparo