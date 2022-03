Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Outro”, ultima traccia dell’album “Caos”

Fabri Fibra Outro testo, audio e significato.

L’ultima traccia dell’album Caos è prodotta da 2nd Roof & T&O.

Fabri fibra OUTRO significato

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Ero in studio che stavo registrando questo pezzo quando sul finale mi sono lasciato andare a dei ringraziamenti, ho deciso di tenere tutte le voci in chiusura perché erano spontanee. Traccia perfetta per concludere il disco, con un giro di piano che ipnotizza e il beat che fa muovere il collo, mentre le rime lasciano quell’amaro in bocca come vecchi ricordi che tornano in mente.

FABRI FIBRA OUTRO TESTO E AUDIO

Prod. 2nd Roof & T&O

(F. Tarducci, P. Miano, F. Vaccari,

Oskar Hanak, Thomas Boesgaard)

Un mio amico è sotto con la coca

E spende tutto per comprarsi quella roba

A provato pure a smettere ma sai come funziona

Questa vita fra’ ci mette alla prova

I forti e i deboli, angeli e demoni

A volte sembra che qualcuno abbia già scelto per noi

Tipo testa o croce con la monetina

Chi finisce a fare l’avvocato e chi finisce a fare una rapina

Guarda ‘sti giovani usciti da scuola

Affascinati da Gomorra e dal rumore che fa una pistola

Questa strofa sta venendo troppo gangsta

Ho ascoltato troppo rap, forse mi ha dato alla testa

Finchè è musica ok, contenuti violenti

Difficile stare lucidi di questi tempi

Quando accendi la tv e un pazzo

Fatto alla guida si prende la tua vita

Era al tg delle 20:00

Seconda strofa

Ricordo avevo perso la lucidità

Frate’ quante tentazioni in questa città

E se mi guardo in giro non ci sono buoni esempi

Conta solo come ti vesti e quanti soldi spendi

Postare foto con le facce sorridenti

Senza dire davvero come ti senti

Spesso la fama ti fa vivere brutti momenti

Il mio rapper preferito è morto per il Fentanyl

Mi chiedo chissà che ha pensato prima di morire

E se magari anche io dovessi far la stessa fine?

Scusatemi per l’argomento lo so è pesante

Stavo seguendo i pensieri sopra questo rullante

Non sai che effetto fa

Sapere che ancora ti ascolti pezzi di dieci anni fa

Devo tutto ai fan, e ogni rima che chiudo

È il modo in cui li ringrazio

‘Sto pezzo è senza ritornello, frega un cazzo

Terza strofa, pensieri che vanno a ruota

Sopra un’autostrada vuota

Sembra ieri che ero a scuola

Mamma a casa sempre sola

In testa mille domande

Chissà che farò da grande

Prego Dio ma non risponde

Cerco un faro tra le onde

Con gli amici intorno mi sentivo forte

Brillavamo come stelle nella notte

Ascoltavamo i dischi al mare sotto il sole

Adesso quei momenti sono solo ombre

Adesso che mi sbatto frate’ come un folle

E il tempo passa come il vento tra le foglie

Potessi rimandarlo indietro come questo pezzo

Forse a quest’ora sarebbe tutto diverso