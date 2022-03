Fabri Fibra: testo, significato e audio dell’ “Intro” del nuovo disco, “Caos”

Fabri Fibra Intro testo, audio e significato della traccia che apre il nuovo disco del rapper.

La prima traccia dell’album Caos è un intro che si apre con la voce di Gino Paoli che canta Il cielo in una stanza.

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Mi piaceva l’idea di cominciare il disco ripercorrendo tutta la mia discografia. Nei 17 brani di Caos si ritrovano elementi di tutti i miei dischi precedenti, dal modo in cui sono scritti i testi al mood delle strumentali. Dopo cinque anni di assenza dalla scena, aprire il disco con il sample di Il Cielo In Una Stanza di GinoPaoli mi sembrava una scelta super originale.

Ho mandato a GinoPaoli una lettera per accompagnare il brano perché ci tenevo che lo ascoltasse, che lo approvasse. Sono davvero orgoglioso del fatto che gli sia piaciuto.

INTRO (CIELO)

Prod. 2nd Roof & Kermit

(F. Tarducci, G. Paoli, P. Miano, F. Vaccari, F. Siliotto)

Contiene un sample del brano “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli (P) 1961

Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Quando sei qui vicino a me

questo soffitto viola non esiste più

io vedo il cielo sopra noi

Uno nove nove nove

Entro nella scena porto rime nuove

Ascolto gangsta rap, spaccio, omicidi

Mentre fisso la mia rotta dritto verso altri lidi

2001 sto al telefono con Neffa

Ti racconto la vita in provincia dalla a alla zeta

Niente cash vado di fretta, lavoro come un pazzo

Esce Mr. Simpatia siamo nel 2004

Firmo con la major 2006 esce Tradimento

Primo in classifica per me è un evento

Problemi in vista cresce la competizione

Con Bugiardo nel 2008 c’ho la soluzione

Quando sei qui vicino a me

questo soffitto viola non esiste più

io vedo il cielo sopra noi

2009 la stampa che non capiva

Incomprensioni, chi vuole essere Fabri Fibra?

Firmo il deal con adidas, la mia faccia è popolare

Qualcuno mi dica che tutto questo è normale

Controcultura e va da se

Comincio a guadagnare con il rap

Tutti dentro il locale tranne te

Siamo nel 2010, sei commerciale!

Non mi provocare vado dritto come un treno merci

Guerra E Pace tre anni dopo

Sempre a Milano faccio l’ultimo trasloco

2015 ci siamo manca poco

Arriva Squallor, niente promo, niente foto

Faccio l’opposto con Fenomeno è il 2017

Fulmini e saette, senza musica probabilmente non sarei niente

Ti giuro non saprei che fare senza lei

Se l’hip hop fosse una donna le direi

Quando sei qui vicino a me

questo soffitto viola non esiste più

io vedo il cielo sopra noi