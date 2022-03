Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Pronti al peggio”, ottava traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Pronti al peggio testo, audio e significato.

L’ottava traccia dell’album Caos vede il rapper collaborare duettare con Ketama126. La produzione è di Big Fish.

Fabri fibra PRONTI al peggio significato

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Ketama126 è uno degli artisti della nuova scena che preferisco. La sua scrittura e la mia hanno parecchie cose in comune, entrambi riusciamo a descrivere delle immagini con poche parole. La strumentale di Fish riesce a fondere insieme questi due mondi. Pronti al peggio è uno stato mentale, quando sai che le cose ti stanno andando bene ma sai che da un momento all’altro potrebbe finire tutto.

FABRI FIBRA PRONTI AL PEGGIO TESTO E AUDIO

Prod. Big Fish

Tutta la vita in tuta, tu come l’hai vissuta?

In studio ancora all’una, la testa che mi fuma

Sogno cori da curva, vengo fuori dal nulla

Non centra la fortuna, la gente quanto asciuga

Ho sempre fame come un barracuda

Non farmi del male divento una furia

So come arrivare ma la strada è buia

È il telegiornale ma sembra Suburra

Non ascolto la cronaca, perché è sempre la solita

Tu rimani una comica, su le mani dai corri qua!

Questi soldi ti fanno venire l’insonnia

Quando si vive il sogno non dormi mai

Ho sempre sbagliato strada e direzione

Uscivo dal lavoro sempre in depressione

Questi mettono like ma io ci metto il cuore

Con questa musica mi sentivo più forte

Guidando la notte, prendo le curve

Come fossero due donne

Sei sola, di notte, pensando

A certe sere certe volte

Mi sveglio in una casa che non so dov’è

Con una tipa che non so chi è

Bella come la mattina le canne e il caffè

Vorrebbero vedermi dentro pure al SerT

Vorrei avere una ragazza ma non posso

Vorrei scappare coi miei amici da ‘sto posto

Dovrei socializzare ma non posso

Togli i vestiti che ti hanno cucito addosso

Ma quanto cazzo sei figa, mi sembri l’alba di Ostia

Prova a cambiarmi la vita, ma non il punto di vista

Non sono l’unico bimba

Ho sempre sbagliato strada e direzione

Uscivo dal lavoro sempre in depressione

Questi mettono like ma io ci metto il cuore

Con questa musica mi sentivo più forte

Guidando la notte, prendo le curve

Come fossero due donne

Sei sola, di notte, pensando

A certe sere certe volte

So come arrivare ma la strada è buia

Pronti al peggio non esiste la fortuna

So come arrivare ma la strada è buia

Pronti al peggio non esiste la fortuna

Ho sempre sbagliato strada e direzione

Uscivo dal lavoro sempre in depressione

Questi mettono like ma io ci metto il cuore

Con questa musica mi sentivo più forte

Guidando la notte, prendo le curve

Come fossero due donne

Sei sola, di notte, pensando

A certe sere certe volte