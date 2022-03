Fabri Fibra: testo, audio e significato di “Brutto figlio di”, terza traccia contenuta nell’album “Caos”

Fabri Fibra Brutto figlio di testo, audio e significato.

La terza traccia dell’album Caos è Brutto figlio di prodotta da 2nd Roof.

Ecco come Fibra racconta la traccia:

Politicamente scorretto quanto basta, questo pezzo ripete così tante volte la frase “brutto figlio di puxxana” che dopo un po’ diventa un mantra.

Volevo scrivere un pezzo aggressivo che mi permettesse di dire anche delle cose sulla società attuale, il beat dei 2ndRoof mi ha ispirato queste due strofe che viaggiano sopra una batteria frenetica ma super stilosa.

FABRI FIBRA BRUTTO FIGLIO DI TESTO E AUDIO

Prod. 2nd Roof

(F. Tarducci, P. Miano, F. Vaccari)

Ritorno sul beat, brutto figlio di puxxana!

Mi trovi tra i big, brutto figlio di puxxana!

Sono già tra le hit, brutto figlio di puxxana!

Tutti vogliono il feat, brutto figlio di puxxana!

Mai detto mi ritiro, brutto figlio di puxxana! Piuttosto mi suicido, brutto figlio di puxxana!

Non perdo tempo in giro, brutto figlio di puxxana!

E questo qui è il mio inno, brutto figlio di puxxana! Brutto figlio di puxxana!

Non lo faccio per soldi, non lo faccio per la fama

Però ci provo gusto quando la major mi paga

Avanti a cazzo duro e la tua figa bro ci sbava

’Sti giornalisti per la scena rap sono una piaga

Che si eccitano per la rima colta e ricercata

Mi faccio un personal di cronica, Marijuana

Questi lo sanno che ho l’atomica, Majorana

Ritorno sul beat, brutto figlio di puxxana!

Mi trovi tra i big, brutto figlio di puxxana!

Sono già tra le hit, brutto figlio di puxxana!

Tutti vogliono il feat, brutto figlio di puxxana!

Ritorno sul beat, brutto figlio di puxxana!

Ancora nella suite, brutto figlio di puxxana!

Tu guarda bene tra le uscite della settimana

Ci sono ancora io, brutto figlio di puxxana! Brutto figlio di puxxana!

Vogliono farmi male, brutto figlio di puxxana!

Le rime in tribunale, brutto figlio di puxxana!

Non mi devi testare, brutto figlio di puxxana!

È penna capitale, brutto figlio di puxxana!

La società è insana, brutto figlio di puxxana!

Avanti in fila indiana, brutto figlio di puxxana!

Cresciuto nei novanta con la tele della mala

Con i Cure, i Nirvana e con il culo di Miriana

Benvenuto in Italia, brutto figlio di puxxana!

Lancia le mani in aria, brutto figlio di puxxana!

2nd Roof, brutto figlio di puxxana!

Io seguo il flusso, brutto figlio di puxxana!