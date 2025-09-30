30 Settembre 2025
di
30 Settembre 2025

Irama, il nuovo album “Antologia della vita e della morte” esce il 17 ottobre

Un progetto intenso che segna il ritorno del cantautore a tre anni dall’ultimo disco

Irama presenta il nuovo album “Antologia della vita e della morte”
Irama torna con un nuovo capitolo discografico, quello che tempo fa aveva definito come il suo “disco della vita”: il 17 ottobre uscirà “Antologia della vita e della morte”, il suo atteso album per Warner Music Italy, già disponibile in preorder.

Un lavoro che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo disco e che l’artista ha presentato con un trailer evocativo, ricco di immagini intime e suggestive.

Non so nemmeno perché sono tornato qui.
Forse per ritrovarmi o forse per ritrovarti.
Dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri come l’odore del fumo.
Sarà che certi posti ti conoscono meglio di te stesso, ti guardano mentre cresci, ti guardano mentre ti spacchi, ti aspettano anche quando non torni più.
Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo sinceramente.
Volevo realizzare un disco perfetto.
Perché sono un insicuro.
Ma sapete una cosa?
Era tutto un alibi.
La verità è che ho avuto paura.
Paura di sbagliare e basta, e la paura a volte ti paralizza, ti fa smettere di essere lucido. Così ho iniziato a parlarmi e sai qual è la cosa più strana?

 

“Antologia della vita e della morte”: il nuovo album di Irama

Il nuovo progetto di Irama promette di essere uno dei più intensi e significativi della sua carriera. In “Antologia della vita e della morte” memoria e presente si intrecciano in un racconto viscerale fatto di fragilità, forza, vita e assenza. Le prime immagini diffuse sui social mostrano una casa d’infanzia, lettere, fotografie e ricordi sospesi nel tempo: un universo narrativo che accompagna e anticipa le canzoni del disco.

A fare da apripista al disco è stato il singolo Ex ft. Elodie, uscito il 29 agosto e subito protagonista delle classifiche streaming e radiofoniche. Il brano affronta con intensità la complessità di una relazione tormentata, confermando la capacità di Irama di raccontare emozioni universali con un linguaggio diretto e contemporaneo.

Irama presenta il nuovo album “Antologia della vita e della morte”

Irama live: Arena di Verona e San Siro

Il 2025 è già un anno di consacrazione live per Irama. Dopo i sold out al Unipol Forum di Assago e una tournée estiva che lo ha visto protagonista in alcune delle location più suggestive d’Italia, il cantautore si prepara al prossimo traguardo: il 2 ottobre sarà all’Arena di Verona per un concerto-evento già esaurito da mesi, arricchito da ospiti speciali e sorprese pensate per i fan.

Ma l’appuntamento più atteso è fissato per l’11 giugno 2026, quando Irama salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, entrando a far parte del ristretto club di artisti italiani capaci di riempire uno degli stadi più iconici del Paese.

