Irama: testo e significato di “Il Giorno”, 14° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Il Giorno: significato del testo della quattordicesima traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “IL GIORNO”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il Giorno è un canto corale che mescola resa e fragilità. È l’inizio di una preghiera laica, dove il panico diventa un nemico quotidiano e l’assenza di chi poteva difenderci pesa come un macigno. Così, questo brano unisce voci e dolore, cercando forza nell’insieme.

“Il dolore per Pavese non è affatto un privilegio, un segno di nobiltà, un ricordo di

Dio“, chiosa Irama. “Il dolore è piuttosto una cosa bestiale e feroce, banale e gratuita, naturale come l’aria“.

TESTO DEL BRANO

Scusa

Ma non ho più voglia di combattere

E infondo, sai, la verità

È che ho finito anche le lacrime

Aspetterò

Che un maledetto attacco di panico

Mi lasci steso a terra

Sopra un pavimento fradicio

E non so se credere ad un angelo

Non so

Ma almeno tu vorrei che fossi qui

Per provare a difendermi

Ma tu

Tu mi hai lasciato qui

Qui da solo a combattere

Con una foto in mano

Come mai credi che sia stato facile

Guardarti, mentre te ne vai

Lasciando dietro una voragine

Sabbia nella stanza

Dove l’ansia mi mangia

E mi lascia nella pancia labile

Qui

Qui dove mi hai lasciato

O l’hai dimenticato?

Con una foto in mano

Che poi strapperò

Con la tua foto in mano