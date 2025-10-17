Irama: testo e significato di “Arizona”, 1° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Arizona feat Achille Lauro: significato del testo della prima traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).
Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.
IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI
“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.
Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.
Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.
Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.
irama, “arizona” feat achille lauro: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Questo duetto con Achille Lauro racconta il desiderio e il sesso nelle sue diverse forme – la carne, il ritmo e l’istinto – che si incontrano senza pudore.
Il brano si trasforma così in una corsa sfrenata tra eros e vertigine, dove la voce diventa pelle e il suono, respiro.
TESTO DEL BRANO
Okay
Tre collane sopra il petto, wild
Lei di notte è un pipistrello (okay)
Sì, è una serpe nel letto
Una farfalla sotto effetto
Due corvi del deserto
Sa di benzina, sa di argento
Di saliva, sa di sesso
Sì, ti prego, fallo presto
Trecento piani sento freddo (ice)
Mi ha detto ne voleva un pezzo
Ho fatto un incubo, ero sveglio
Pensavo di morire meglio
Le pupille di serpente
La sua lingua biforcuta
Lei non vuole andare a letto
Vuole ingoiare vivo il puma
Dei diamanti su di lei nella gola
Vuole me, è su di me come un cobra
Dipendenza come un flash, come coca
Gira gli occhi, è su di me come in coma
È un leopardo, è affamata, è una furia
È la legge del più forte, è natura
È il leone che mi mangia al laghetto
Sono proprio una puttana per questo
Due corpi in un motel, uno specchio
Ci vuoi venire insieme a me all’inferno?
Total black, è sex, è fuego
Sì, la cena è servita. Sì, prego
Okay, s’il vous plaît. Sorry, mama
La madonna su di me, sud Italia
Paparazzi fanno flash, un’icona
Cocaine, Vêtements, Arizona