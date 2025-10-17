Irama: testo e significato di “Arizona”, 1° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Arizona feat Achille Lauro: significato del testo della prima traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “arizona” feat achille lauro: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Questo duetto con Achille Lauro racconta il desiderio e il sesso nelle sue diverse forme – la carne, il ritmo e l’istinto – che si incontrano senza pudore.

Il brano si trasforma così in una corsa sfrenata tra eros e vertigine, dove la voce diventa pelle e il suono, respiro.

TESTO DEL BRANO

Okay

Tre collane sopra il petto, wild

Lei di notte è un pipistrello (okay)

Sì, è una serpe nel letto

Una farfalla sotto effetto

Due corvi del deserto

Sa di benzina, sa di argento

Di saliva, sa di sesso

Sì, ti prego, fallo presto

Trecento piani sento freddo (ice)

Mi ha detto ne voleva un pezzo

Ho fatto un incubo, ero sveglio

Pensavo di morire meglio

Le pupille di serpente

La sua lingua biforcuta

Lei non vuole andare a letto

Vuole ingoiare vivo il puma

Dei diamanti su di lei nella gola

Vuole me, è su di me come un cobra

Dipendenza come un flash, come coca

Gira gli occhi, è su di me come in coma

È un leopardo, è affamata, è una furia

È la legge del più forte, è natura

È il leone che mi mangia al laghetto

Sono proprio una puttana per questo

Due corpi in un motel, uno specchio

Ci vuoi venire insieme a me all’inferno?

Total black, è sex, è fuego

Sì, la cena è servita. Sì, prego

Okay, s’il vous plaît. Sorry, mama

La madonna su di me, sud Italia

Paparazzi fanno flash, un’icona

Cocaine, Vêtements, Arizona