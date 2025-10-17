Irama: testo e significato di “48 Ore, 8° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, 48 Ore: significato del testo dell’ottava traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “48 ORE”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Due giorni per cancellare un amore che ancora abita la casa e ogni stanza sa di assenza.

È il tempo sospeso tra il distacco e il rimpianto ad abitare questa canzone, dove anche il silenzio ha il suono della sua voce.

TESTO DEL BRANO

Con tutti i problemi

Che c’ho in testa

Fumo davanti a una tv spenta

Ma forse in fondo

Ne eri consapevole

Non te ne accorgi, dai?

Quando soffriamo siamo identici

Fatti per non mostrarci deboli

Mischiamo i pensieri

Fino a lasciarci senza

E poi sanguinare

Resta qui

Puoi stare nuda

Per l’ultima volta

Fino a strapparmi i brividi

Finché non gridi

E poi sbatti la porta, ma

Senza di te

Un giorno dura

Anche quarantott’ore

É colpa del tuo nome

Se continuo a scrivere

A stessa canzone

Sai, che te lo dovrei dire

Ma quando piangi

Tu mi porti il mare

E ogni goccia che piove

E confonde

Che solo

Solo tu mi sai dare, sai

Ti addormenti sul divano

Con la mia felpa

Ma di chi è la colpa

Non interessa neanche a me

Dici non è credibile

Puoi dirmi che

Che io non abbia nulla di buono

E casa senza i tuoi vestiti sparsi

Sembra un ufficio

E ho trovato un altro post-it

Incollato al frigo

Uno dei tanti promemoria

Fresco ancora di biro

E cerchi calma dentro una bugia

Restiamo appesi

In due punti diversi di una corda

Che ci strappa via

Lo vuoi capire

Per l’ultima volta che

Senza di te

Un giorno dura

Anche quarantott’ore

É colpa del tuo nome

Se continuo a scrivere

La stessa canzone

Sai, che te lo dovrei dire

Ma quando piangi

Tu mi porti il mare

E ogni goccia che piove

E confonde

Che solo

Solo tu mi sai dare, sai