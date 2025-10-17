Irama: testo e significato di “Polvere”, 4° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Polvere: significato del testo della quarta traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “polvere”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Polvere è un brano pieno di rabbia e disillusione e racconta di chi guarda ora la persona amata accanto a un altro, tra ricordi che bruciano e il bisogno di voltare pagina.

“Spaccami le ossa fino a diventare polvere” diventa così il grido di chi ha ingoiato troppo veleno e ora vuole disfarsi di quel peso, trasformando il dolore in libertà.

“Ero in montagna, solo con una chitarra. Il brano è nato spontaneamente, come un graffio che non puoi trattenere. È stata la prima volta che ho scritto con una chitarra, io che ho sempre avuto il piano come casa”, racconta Irama.

Poi, aggiunge: “Ne è uscito qualcosa di velenoso, ma insieme liberatorio: quasi una lama che taglia e, subito, apre l’aria. Lo sento: questa canzone troverà la sua forma vera nei concerti. È nata per quello. Vedo le persone davanti a me, sento che la cantano e che ci mettono tutta la loro voce dentro. Come se fosse loro, come se fosse sempre esistita”.

TESTO DEL BRANO

Ti ho vista perdermi

Tornare indietro

Mi hai visto arrendermi

Ma mai davvero

E mentre te ne vai

Lo so che pensi dai

Che non so renderti felice

E spero

Che lui ti meriti

Più di me almeno

E vorrei crederti

Ma ho i tuoi vestiti di là

C’è un segno sul muro

Ancora tra i cerchi di fumo

In verità

Io più mi allontano

E più è estraneo e non lo so

Mi guardi e non ricordi

Ogni volta che ti ho detto

Smettila di piangere

Per favore, almeno ora

Prova a smettere

E non lo so se è tardi o no

Nemmeno mi rispondi

Ogni volta che mi hai detto

Che dovevo andarmene

Mi sputavi il tuo veleno

Tra le lacrime

E forse un po’

Me lo merito, me lo merito

Pensi non ti ho mai chiamato

Sai, è strana la solitudine

Ti ho visto arrenderti

Toccare il cielo

Se vuoi riprendermi

Lo vuoi davvero?

O volti pagina

Forse non siamo lontani

Ma più ti allontani e scordi

Ogni volta che ti ho detto

Smettila di piangere

Per favore, almeno ora

Prova a smettere

E non lo so se è tardi o no

Nemmeno mi rispondi

Ogni volta che mi hai detto

Che dovevo andarmene

Mi sputavi il tuo veleno

Tra le lacrime

E forse un po’

Me lo merito, me lo merito

Rompimi le ossa

Finché non diventan polvere

Finché non resterà

Più niente da rompere

E non lo so se è tardi o no

Se è tardi e non ritorni

Se non ritorni

Pensi non ti ho mai chiamato?

Sai, è strana la solitudine