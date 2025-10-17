Irama: testo e significato di “Giulia”, 10° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Giulia: significato del testo della decima traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “GIULIA”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Giulia è una lettera aperta a una ragazza che resta nel pensiero, tra rimpianto e tenerezza. È la confessione di chi sa di non essere un angelo, ma non smette di cercare redenzione nello sguardo dell’altro.

TESTO DEL BRANO

Le tue mani non si scaldano mai

Non sai quante volte

Vorrei entrare dentro i sogni che fai

Quando hai le guance rosse

Okay, lo so non lo merito

E non sono un angelo

Okay, ma forse non lo sei nemmeno tu

E allora Giulia

Non fare finta

Che certe canzoni non ti piacciano

Che non è vero Giulia

Per te fare l’amore

È come prendere un ergastolo

E so che no hai mai

Mai conosciuto uno più scomodo

Ma tu volevi qualche cosa di più

Di più, più, più

Più, più, più

Giulia, ti hanno insegnato

Che gli uomini non piangono

Ed io non lo farò

Dico davvero, Giulia

Non stare nuda

Che le zanzare ti mangiano

E poi rimango solo

Ballavi rock’n’roll

Cantavi con il phone

Sembravi come Prince

Ma nei Rolling Stones

Quando ho detto che sono

Sono ancora geloso

Era solo una scusa

Per parlare con te

E allora Giulia

Non fare finta

Che certe canzoni non ti piacciano

Che non è vero Giulia

Per te fare l’amore

È come prendere un ergastolo

Ballavi rock’n’roll

Cantavi con il phone

Sembravi come Prince

Ma nei Rolling Stones

“Anachenouei” “Anadenosei”

E so che non hai mai

E so che non hai mai

Mai conosciuto uno più scomodo

Ma tu volevi qualche cosa di più

Di piu, più, più