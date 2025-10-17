17 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Artista del mese
17 Ottobre 2025

Irama: testo e significato di “Giulia”, 10° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Il disco è un viaggio sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza, in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale

di Lorenza Ferraro
Irama: testo e significato di Giulia
Irama, Giulia: significato del testo della decima traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido. 

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “GIULIA”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Giulia è una lettera aperta a una ragazza che resta nel pensiero, tra rimpianto e tenerezza. È la confessione di chi sa di non essere un angelo, ma non smette di cercare redenzione nello sguardo dell’altro.

TESTO DEL BRANO

Le tue mani non si scaldano mai
Non sai quante volte
Vorrei entrare dentro i sogni che fai
Quando hai le guance rosse
Okay, lo so non lo merito
E non sono un angelo
Okay, ma forse non lo sei nemmeno tu

E allora Giulia
Non fare finta
Che certe canzoni non ti piacciano
Che non è vero Giulia
Per te fare l’amore
È come prendere un ergastolo
E so che no hai mai
Mai conosciuto uno più scomodo
Ma tu volevi qualche cosa di più
Di più, più, più
Più, più, più

Giulia, ti hanno insegnato
Che gli uomini non piangono
Ed io non lo farò
Dico davvero, Giulia
Non stare nuda
Che le zanzare ti mangiano
E poi rimango solo

Ballavi rock’n’roll
Cantavi con il phone
Sembravi come Prince
Ma nei Rolling Stones
Quando ho detto che sono
Sono ancora geloso
Era solo una scusa
Per parlare con te

E allora Giulia
Non fare finta
Che certe canzoni non ti piacciano
Che non è vero Giulia
Per te fare l’amore
È come prendere un ergastolo

Ballavi rock’n’roll
Cantavi con il phone
Sembravi come Prince
Ma nei Rolling Stones
“Anachenouei” “Anadenosei”
E so che non hai mai
E so che non hai mai
Mai conosciuto uno più scomodo
Ma tu volevi qualche cosa di più
Di piu, più, più

