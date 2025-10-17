Irama: testo e significato di “Tutto Tranne Questo”, 5° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Tutto Tranne Questo: significato del testo della quinta traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “TUTTO TRANNE QUESTO”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Tutto Tranne Questo racconta l’impossibilità di un finale diverso. Non resta dunque che accettare la fine senza smettere di sentirne il peso. Il brano si trasforma così nella resa dolceamara di chi ha provato tutto, tranne l’oblio.

TESTO DEL BRANO

Credi davvero

Non ci abbia mai messo la faccia

Vorrei soltanto sapessi

Che non è un granché

Cercavi le differenze

Tra me e una condanna

Ora che sei tra le sue braccia

Che cosa ti frega di me

Scusa se non mi ero accorto

Che avevi un espressione triste

Non esiste

Sarà che ho sprecato il tempo

A correre dietro altre mille

Come servisse

Detesto

Che ne stai ancora pagando il prezzo

Di farti convivere col mio silenzio

Tu ti aspettavi di tutto da me

Tutto, ma non questo

E adesso tu fingi

Che era soltanto sesso

Forse ci ho pensato troppo

E non riesco

Più a pensare ad un finale diverso

Tutto tranne questo

Cambieresti qualcosa

Spereresti che piova

Per cancellarmi via

E se resti da sola

Oh, mi daresti la vita

Come chi si innamora

Un vestito da sposa

Uno come tutti

Una casa nuova

Puoi odiarmi però

Forse è facile

Che adesso non ho più lacrime

C’hai ragione tu

Sembrava che

Mi togliessi tutto

Solo per amarti

(Solo per amarmi)

Scusa se non mi ero accorto

Che avevi un espressione triste

Non esiste

Sarà che ho sprecato il tempo

A correre dietro altre mille

Come servisse

Detesto

Che ne stai ancora pagando il prezzo

Di farti convivere col mio silenzio

Tu ti aspettavi di tutto da me

Tutto, ma non questo

E adesso tu fingi

Che era soltanto sesso

Forse ci ho pensato troppo

E non riesco

Più a pensare ad un finale diverso

Tutto tranne questo