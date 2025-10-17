Irama: testo e significato di “Tutto Tranne Questo”, 5° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Tutto Tranne Questo: significato del testo della quinta traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).
Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.
IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI
“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.
Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.
Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.
Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.
irama, “TUTTO TRANNE QUESTO”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Tutto Tranne Questo racconta l’impossibilità di un finale diverso. Non resta dunque che accettare la fine senza smettere di sentirne il peso. Il brano si trasforma così nella resa dolceamara di chi ha provato tutto, tranne l’oblio.
TESTO DEL BRANO
Credi davvero
Non ci abbia mai messo la faccia
Vorrei soltanto sapessi
Che non è un granché
Cercavi le differenze
Tra me e una condanna
Ora che sei tra le sue braccia
Che cosa ti frega di me
Scusa se non mi ero accorto
Che avevi un espressione triste
Non esiste
Sarà che ho sprecato il tempo
A correre dietro altre mille
Come servisse
Detesto
Che ne stai ancora pagando il prezzo
Di farti convivere col mio silenzio
Tu ti aspettavi di tutto da me
Tutto, ma non questo
E adesso tu fingi
Che era soltanto sesso
Forse ci ho pensato troppo
E non riesco
Più a pensare ad un finale diverso
Tutto tranne questo
Cambieresti qualcosa
Spereresti che piova
Per cancellarmi via
E se resti da sola
Oh, mi daresti la vita
Come chi si innamora
Un vestito da sposa
Uno come tutti
Una casa nuova
Puoi odiarmi però
Forse è facile
Che adesso non ho più lacrime
C’hai ragione tu
Sembrava che
Mi togliessi tutto
Solo per amarti
(Solo per amarmi)
Scusa se non mi ero accorto
Che avevi un espressione triste
Non esiste
Sarà che ho sprecato il tempo
A correre dietro altre mille
Come servisse
Detesto
Che ne stai ancora pagando il prezzo
Di farti convivere col mio silenzio
Tu ti aspettavi di tutto da me
Tutto, ma non questo
E adesso tu fingi
Che era soltanto sesso
Forse ci ho pensato troppo
E non riesco
Più a pensare ad un finale diverso
Tutto tranne questo