Irama: testo e significato di “Mi Mancherai Moltissimo”, 7° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Mi Mancherai Moltissimo: significato del testo della settima traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).
Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.
IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI
“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.
Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.
Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.
Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.
irama, “MI MANCHERAI MOLTISSIMO”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
“La riascolto e penso che sia la canzone che preferisco dell’album, forse una delle mie
preferite in assoluto“, racconta Irama a proposito del brano. “Sono rimasto su quel tetto pensando a cosa avrei voluto dire se mi fossi tolto la vita“.
Il risultato? Una confessione dolorosa e luminosa al tempo stesso, dove l’addio è anche un attimo d’amore.
TESTO DEL BRANO
Non riesco a guardare giù
Resto in bilico
E non so se sono io
O se il coraggio non ce l’ho
E ora non sarò più invisibile
Che a pensarci mi fa sorridere
Ma a tutto questo male dentro
Io una cura non ce l’ho
E mi mancherai moltissimo
Ma non potrò mai dirtelo
E non lo sai quanto è difficile
Ma non ho più voglia di vivere
Lo capirai
Saprai se perdonarmi o no
Sai c’è un banco libero
Ti va se ci baciamo
E se ci scoprono
Paura non ne avrò
Lascerò calmare il vento
E ti proteggerò
Da tutto l’odio
Che ora cresce dentro
E dimenticherò
E mi mancherai moltissimo
Ma non potrò mai dirtelo
E non lo sai quanto è difficile
Ma non ho più voglia di vivere
Lo capirai
Saprai se perdonarmi o no
Fingerei di ridere
La morte è una bugia
Ma solo tu
Mi mancherai moltissimo