Irama: testo e significato di “Mi Mancherai Moltissimo”, 7° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Mi Mancherai Moltissimo: significato del testo della settima traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “MI MANCHERAI MOLTISSIMO”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

“La riascolto e penso che sia la canzone che preferisco dell’album, forse una delle mie

preferite in assoluto“, racconta Irama a proposito del brano. “Sono rimasto su quel tetto pensando a cosa avrei voluto dire se mi fossi tolto la vita“.

Il risultato? Una confessione dolorosa e luminosa al tempo stesso, dove l’addio è anche un attimo d’amore.

TESTO DEL BRANO

Non riesco a guardare giù

Resto in bilico

E non so se sono io

O se il coraggio non ce l’ho

E ora non sarò più invisibile

Che a pensarci mi fa sorridere

Ma a tutto questo male dentro

Io una cura non ce l’ho

E mi mancherai moltissimo

Ma non potrò mai dirtelo

E non lo sai quanto è difficile

Ma non ho più voglia di vivere

Lo capirai

Saprai se perdonarmi o no

Sai c’è un banco libero

Ti va se ci baciamo

E se ci scoprono

Paura non ne avrò

Lascerò calmare il vento

E ti proteggerò

Da tutto l’odio

Che ora cresce dentro

E dimenticherò

E mi mancherai moltissimo

Ma non potrò mai dirtelo

E non lo sai quanto è difficile

Ma non ho più voglia di vivere

Lo capirai

Saprai se perdonarmi o no

Fingerei di ridere

La morte è una bugia

Ma solo tu

Mi mancherai moltissimo