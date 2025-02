“Lentamente” diventa “Cada Maldito Sentimiento”: Irama pronto alla conquista del mercato latino

Con Sanremo 2025 e Lentamente parte ufficialmente il lancio della carriera in spagnolo di Irama. Dopo l’anteprima con il brano inedito in spagnolo spoilerato dall’artista sui social, El peso de un Àngel (di cui vi sveliamo testo e significato), arrivaLentamente (Cada Maldito Sentimiento).

Irama nelle scorse settimane ha fatto ascoltare in anteprima un altro inedito in spagnolo, El Peso De Un Ángel. Una ballad intensa e struggente, scritta con la cantautrice venezuelana Elena Rose.

Elena Rose (vero nome Andrea Elena Mangiamarchi) è nata negli Stati Uniti nel 1995 e ha raggiunto il successo nel 2019 con il brano Dollar e ha collaborato con artisti del calibro di Selena Gomez e Maluma.

Oltre alla collaborazione artistica Irama ed Elena Rose condividono anche il percorso di vita essendo una coppia. I due tra l’altro, alla fine del 2024, hanno aiutato i City Angels, organizzazione di volontariato attiva nel supporto ai senzatetto, in diverse iniziative.

El Peso De Un Ángel è un brano profondo che parla di dolore, solitudine e della ricerca di salvezza. Attraverso immagini evocative, Irama racconta una battaglia interiore tra luce e oscurità.

Il testo esprime il desiderio di trovare qualcosa di eterno, un appiglio per non cadere nel baratro. Un inno struggente alla fragilità umana, reso ancora più intenso dalla produzione ricercata e dall’interpretazione emotiva dell’artista.

Testo originale:

Perdóname si estoy tomado

Quisiera contarte lo que me ha pasado yo

Estoy cansado de luchar

No por la tormenta

La ciudad de sangre son mis lágrimas

Solo pido el control

Algo inolvidable, algo para siempre

Alguien que me salve al borde de la muerte

Y dime solo una vez que también lo imaginaste

Que es difícil olvidarte, que todavía duele

Ahora miénteme que quieres quedarte

Abrázame en tu cielo, tu

Abrígame en tu pecho, mujer

El peso de un angel

La cara contra el suelo

Levántame de nuevo

Solo quiero ver la luz

Te lo pido muéstramelo tu

See Irama Live

Get tickets as low as $69

Mírame a los ojos

Mi alma que camina en cristales rotos

Sin parar, ¿qué buscas?

Algo inolvidable, algo para siempre

Alguien que me salve al borde de la muerte

Y dime solo una vez que también imaginaste

Que difícil olvidarte, que todavía duele

Ahora miénteme que quieres quedarte

Abrázame en tu cielo, tu

Abrígame en tu pecho mujer

El beso de un angel

La cara contra el suelo

Levántame de nuevo

Solo quiero ver la luz

Te lo pido muéstramelo tu

Sálvame de la oscuridad

(mi espíritu) se quiebra qui me libra

Ahora que te falle

Ahora miénteme que quieres quedarte

Abrázame en tu cielo, tu

Abrígame en tu pecho mujer

El peso de un angel

La cara contra el suelo

Levántame de nuevo

Solo quiero ver la luz

Te lo pido muéstramelo tu