Irama testo e significato di “Lentamente”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Irama Lentamente testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Irama torna in gara al Festival. Per lui si tratta della sesta partecipazione. Il debutto avvenne nel 2016 tra le nuove proposte con Cosa resterà (non finalista). A seguito della vittoria ad Amici di Maria De Filippi seguiranno quattro partecipazioni tra i big:

2019 – La ragazza col cuore di latta – 7° – BIG

2021 – La genesi del tuo colore – 5° – BIG

2022 – Ovunque sarai – 4° – BIG

2024 – Tu no – 5° – BIG

Irama Lentamente significato del brano

Il brano che vede il ritorno in gara di Irama ha tra gli autori anche Blanco. L’artista l’ha raccontato così:

“Lentamente è una canzone diversa per me, racchiude tanta verità, un brano trasparente che mi mette a nudo.”

IRAMA Lentamente testo

In arrivo prossimamente