3 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
3 Giugno 2026

Antonia accende l’estate con il nuovo singolo, “Obbligo o verità”: pop R&B e immaginario anni 2000

Fuori in radio e in digitale dal 5 giugno per Epic Records / Sony Music Italy.

News di All Music Italia
Antonia in una foto promozionale legata al singolo Obbligo o verità
Condividi su:

Antonia annuncia il suo nuovo singolo. Si intitola Obbligo o verità e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 giugno, in uscita per Epic Records / Sony Music Italy. Un brano dal respiro estivo, fresco e immediato, che mette al centro il lato più solare e diretto della cantante napoletana.

L’uscita arriva dopo un periodo intenso per l’artista: la partecipazione a Sanremo Giovani con Luoghi perduti, che l’ha portata fino alla serata finale, e la collaborazione con Aiello in Fiammiferi, brano inserito nella tracklist di Scorpione, il nuovo disco del cantautore.

Copertina del singolo Obbligo o verità di Antonia

“Obbligo o verità”, il singolo estivo di Antonia

Obbligo o verità ha il passo delle canzoni pensate per la stagione più libera dell’anno. È un brano pop R&B dal gusto contemporaneo che richiama l’immaginario iconico dei primi anni 2000, pur restando attuale nella produzione e nel suono.

Il ritornello immediato e la voce soul di Antonia, dalla timbrica subito riconoscibile, puntano a un’energia capace di lasciare il segno fin dal primo ascolto.

Il titolo richiama uno dei giochi più generazionali, trasformandolo in un invito a lasciarsi andare: scegliere la verità, esporsi senza paura e vivere le emozioni con naturalezza. Con questo brano la cantante prosegue il proprio percorso di crescita, costruendo un’identità in cui voce, immagine e attitudine si fondono in un’unica cifra riconoscibile.

Il percorso di Antonia, da Amici a Sanremo Giovani

Classe 2005 e originaria di Napoli, Antonia si è fatta conoscere dal grande pubblico nella ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove è stata la prima cantante della sua edizione ad accedere al serale e dove ha vinto il Premio Spotify.

Da lì il percorso che l’ha portata a Sanremo Giovani con Luoghi perduti e a una direzione artistica sempre più definita verso il pop e l’R&B, già evidente nella reinterpretazione di Genie in a Bottle registrata negli Spotify Studios di Stoccolma. Con Obbligo o verità apre ora la sua nuova estate.

Segui Antonia

All Music Italia

Articoli più letti

Foto degli artisti delle Pagelle Nuovi Singoli del 29 maggio 2026 di All Music Italia: Sal Da Vinci, Noemi, Nicolò Filippucci, Fellow e Santi Francesi 1

Pagelle Nuovi Singoli 29 maggio 2026: Orietta Berti e Il Rosso (NC), Santi Francesi (8), TonyPitony e Guè (3)
Tiziano Ferro in un ritratto in bianco e nero in riva al mare 2

Tiziano Ferro, la data zero e i social: quando l'errore vale più della persona
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 3

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
Geolier nella foto promozionale del singolo Autorità (Cani Randagi), in uscita il 4 giugno 2026 4

Geolier torna con "Autorità", un banger estivo alla vigilia degli stadi
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: cantanti, biglietti e scaletta 5

Scaletta Power Hits 2026 Roma: 44 artisti, ordine esibizioni e diretta 31 maggio
Ambra Angiolini canta al microfono nello spot Dietorelle Disco Club del jingle Basta il nome 6

Ambra Angiolini canta di nuovo: "Basta il nome", il jingle Dietorelle che richiama "T'appartengo"
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 8

Noemi, "Tu cosa fai questa sera": testo, significato e la nuova versione di sé
New Music Friday settimana 23 2026 Radio Date 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 23 del 2026
Tricolore italiano stilizzato in polvere verde, bianca e rossa, per le canzoni sull'Italia del 2 giugno 10

Festa della Repubblica, le canzoni sull'Italia: da Mameli ai rapper

Cerca su A.M.I.