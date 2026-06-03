Antonia accende l’estate con il nuovo singolo, “Obbligo o verità”: pop R&B e immaginario anni 2000

Antonia annuncia il suo nuovo singolo. Si intitola Obbligo o verità e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 giugno, in uscita per Epic Records / Sony Music Italy. Un brano dal respiro estivo, fresco e immediato, che mette al centro il lato più solare e diretto della cantante napoletana.

L’uscita arriva dopo un periodo intenso per l’artista: la partecipazione a Sanremo Giovani con Luoghi perduti, che l’ha portata fino alla serata finale, e la collaborazione con Aiello in Fiammiferi, brano inserito nella tracklist di Scorpione, il nuovo disco del cantautore.

“Obbligo o verità”, il singolo estivo di Antonia

Obbligo o verità ha il passo delle canzoni pensate per la stagione più libera dell’anno. È un brano pop R&B dal gusto contemporaneo che richiama l’immaginario iconico dei primi anni 2000, pur restando attuale nella produzione e nel suono.

Il ritornello immediato e la voce soul di Antonia, dalla timbrica subito riconoscibile, puntano a un’energia capace di lasciare il segno fin dal primo ascolto.

Il titolo richiama uno dei giochi più generazionali, trasformandolo in un invito a lasciarsi andare: scegliere la verità, esporsi senza paura e vivere le emozioni con naturalezza. Con questo brano la cantante prosegue il proprio percorso di crescita, costruendo un’identità in cui voce, immagine e attitudine si fondono in un’unica cifra riconoscibile.

Il percorso di Antonia, da Amici a Sanremo Giovani

Classe 2005 e originaria di Napoli, Antonia si è fatta conoscere dal grande pubblico nella ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove è stata la prima cantante della sua edizione ad accedere al serale e dove ha vinto il Premio Spotify.

Da lì il percorso che l’ha portata a Sanremo Giovani con Luoghi perduti e a una direzione artistica sempre più definita verso il pop e l’R&B, già evidente nella reinterpretazione di Genie in a Bottle registrata negli Spotify Studios di Stoccolma. Con Obbligo o verità apre ora la sua nuova estate.