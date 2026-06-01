Aiello è tornato con il nuovo album Scorpione, fuori da venerdì 22 maggio 2026 per Epic Records / Sony Music. Andiamo a scoprire il il quarto album in studio del cantautore canzone per canzone.

In radio il disco viene accompagnato dal singolo Sotto Sotto, mentre in digitale la focus track è Fiammiferi con Antonia.

Scorpione : il significato del nuovo album di Aiello

Scorpione è un disco di nove tracce che parte da una serie di “fini” (relazioni, città, fasi di vita) per arrivare a un nuovo inizio. Non è un classico diario d’amore al passato ma il racconto del passaggio dal lutto della storia finita alla rinascita dell’amor proprio.

L’album è anche il frutto di un cambiamento concreto: il trasferimento di Aiello da Roma a Milano e la costruzione di una nuova quotidianità. È il tema centrale dell’apertura ADL (Artisti del Love), esplicitamente dedicata al passaggio da una città all’altra.

Sul tono del disco lo stesso cantautore ha dichiarato:

“Da qualche parte lessi: i doni più grandi nella vita non si trovano nei piani, ma nelle deviazioni. Questo disco è il frutto di un sacco di strade, non previste e nuove, che ho percorso per la prima volta. Sono nove canzoni in cui racconto il dialogo più maturo e consapevole con le mie ombre, il mio rapporto più recente con il sentimento dell’amore”.

Aiello a Tokyo per il festival Italia, amore mio!

Prima del tour italiano, Aiello presenterà Scorpione a Tokyo. Dal 5 al 7 giugno 2026 il cantautore sarà tra i protagonisti del festival Italia, amore mio!, il più grande festival italiano in Giappone, promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone. La decima edizione si terrà a Roppongi Hills e celebrerà dieci anni di promozione della cultura e delle eccellenze italiane nel Paese asiatico.

Il festival si apre con un inauguration party il 5 giugno alla Roppongi Hills Arena, serata costruita intorno a food, vini e cocktail italiani con musica dal vivo e dj set. Oltre ad Aiello, sul palco anche Niccolò Fabi e Maria Antonietta con Colombre, da poco usciti con il nuovo singolo Senza Vestiti.

Aiello – Scorpione : significato traccia per traccia

ADL (Artisti del Love)

ADL (Artisti del Love) apre l’album come l’ultimo capitolo di una storia che non c’è più e, allo stesso tempo, la prima pagina di una vita nuova. È un arrivederci a Roma e una promessa, dentro la consapevolezza che cambiare città a volte è una forma di ricostruzione. Aiello l’ha scritta partendo dal suo trasferimento a Milano.

Fiammiferi feat. Antonia

Fiammiferi, focus track del disco, è una sequenza di istantanee che raccontano perché certe storie non riescono a restare in volo. Aiello e Antonia la cantano come un’analisi lucida degli incontri che restano fuoco e nient’altro, oscillando tra la resa e la voglia di credere ancora.

Scorpione feat. Leo Gassmann

La title track Scorpione, scritta con Leo Gassmann, è il punto di svolta del disco: il dialogo allo specchio con le proprie ombre. Aiello la presenta come una richiesta di abbraccio, di tregua e di non giudizio, dopo un percorso di quasi quattro anni alla ricerca di sé stesso.

Arrivederci Mostro

Arrivederci Mostro usa la storia d’amore come pretesto per chiudere con un peso più grande. È un saluto ai ricordi che ancora abitano la mente, dentro una malinconia che ha perso la capacità di trascinare giù. La traccia respira aria nuova e proiezione verso il domani.

Mille Uragani

Mille Uragani è il brano della rinascita personale di Aiello. Una lettera scritta a sé stesso, senza armature, in cui dichiara di aver ritrovato il piacere di scrivere e di fare musica. È la consapevolezza che dopo tanti “uragani” attraversati, l’incontro con sé stessi è ancora possibile.

Giganti

Giganti racconta la maturità. Dopo le storie che hanno fatto male e dopo le cadute, è la consapevolezza che si può imparare a restare, a fare pace con i propri mostri e a costruire qualcosa di nuovo. Per lo stesso Aiello è una delle dichiarazioni d’amore più belle che abbia mai scritto. Il brano è firmato con Santoianni.

Sentimentale feat. Levante

Sentimentale, primo singolo del progetto uscito a ottobre 2025, è la canzone dell’amore al capolinea raccontata in duo con Levante. È l’ultimo abbraccio e il pianto senza vergogna che chiude una storia. Niente rabbia, solo la malinconia buona che insegna a lasciar andare.

Sotto Sotto

Sotto Sotto, singolo radiofonico del disco, è un manifesto estivo: una festa al tramonto in terrazza, con il mare di fronte. È anche una richiesta di leggerezza per restare ancora insieme, dentro un’ammissione di responsabilità e una paura misurata.

Come Ti Pare

Come Ti Pare chiude il disco come il capitolo più leggero. Una canzone che respira, libera e luminosa, ambientata nel mare delle Eolie. Racconta una nostalgia che non pesa più: una storia finita che finalmente trova pace.

Le influenze sonore di Scorpione : R&B contemporaneo e cantautorato italiano

Dal punto di vista musicale, Aiello ha curato la produzione artistica del disco insieme a BRAIL, chiamando a collaborare diversi produttori. Scorpione mette al centro l’R&B, genere che il cantautore ha ascoltato fin da bambino e che qui torna in una veste lo-fi, calda e intima.

Le influenze internazionali citate dall’artista sono quelle di Frank Ocean, SZA, Daniel Caesar e Justin Bieber. Dal versante italiano il riferimento dichiarato passa per Rino Gaetano, Raffaella Carrà, Pino Daniele e Mina: nomi che entrano nell’approccio interpretativo, nella teatralità e nell’intensità della voce.

Il Tour Club 2026 di Aiello

I brani del disco diventeranno il cuore del Tour Club 2026 di Aiello, che porterà il cantautore nei club delle principali città italiane a partire da novembre. Insieme alle nuove tracce, in scaletta torneranno anche i brani che hanno segnato i precedenti capitoli della sua carriera, dal debutto a oggi.

Foto di Manuel Grazia