16 Febbraio 2026
di
Alvise Salerno
Interviste
Condividi su:
16 Febbraio 2026

Santoianni videointervista, “il mio disco racconta questo mondo, dagli USA alla guerra mondiale”

Il cantautore racconta brani, temi e visione: politica, relazioni e il bisogno di dire le cose senza filtri

Interviste di Alvise Salerno
Santoianni presenta il nuovo album Suonatuttomale in videointervista
Condividi su:

Santoianni dimostra ancora una volta con un nuovo album, Suonatuttomale, di essere uno dei cantautori di maggior qualità, sia musicalmente che testualmente, del nostro Paese.

Un disco che cerca la riflessione, lo scambio di idee, il confronto su temi legati alla società e alla politica internazionale. Un lavoro che, paradossalmente, suona quasi come una novità nel panorama discografico italiano contemporaneo, spesso orientato verso strade più sicure: il racconto d’amore, la leggerezza, la consolazione.

Suonatuttomale è un album ricco e stratificato, pieno di punti e spunti da ricordare: non ti prende per mano, ti mette davanti alle cose. E, soprattutto, ti invita ad analizzare il mondo con uno sguardo diverso dal tuo, senza mai scivolare nel banale.

Ai nostri microfoni, Santoianni racconta ogni sfaccettatura del progetto, scavando nel profondo delle relazioni umane – sempre meno impattanti – e di quelle social, che rischiano di sovrastare quelle realmente sociali.

Santoianni: videointervista sul nuovo album “Suonatuttomale”

Perché “Suonatuttomale”?

“Mi piaceva l’idea di giocare sul mio mestiere, sul suono, sulla musica, per cercare di fotografare tutto ciò che suona tutto male guardando fuori dalla finestra. E oggi penso di poter dire che suona davvero tutto male.

Ho chiuso il disco il 25 aprile, una giornata importante, e ho scritto questa frase che poi è diventata il titolo dell’album. Mi sento di fare le cose a modo mio, cerco sempre di esprimermi con sincerità, in modo schietto e onesto. Quello che mi interessa è che nelle mie canzoni ci sia un nesso tra me persona e me cantautore.

C’ho messo un po’ a raggiungere questo punto d’incontro tra le due nature della mia personalità. Credo che il mio modo sia riconoscibile soprattutto nella scelta delle parole e nel modo in cui dico ciò che penso”.

“La musica deve restare leggera?”

Santoianni affronta anche uno dei temi più divisivi: il rapporto tra musica e politica.

“Sono cresciuto con la musica che mi dava strumenti per capire la realtà. Ho fatto un patto con me stesso e con ciò che piace a me. So che là fuori c’è chi pensa che la musica debba essere solo divertente e consolatoria, ma sono convinto che esistano tante persone stanche di questo.

Io non ho la verità in tasca, esprimo solo il mio parere. Ma penso che il ruolo della politica nella musica sia importante, perché può esserlo per le persone”.

Bad Bunny, il SuperBowl e l’Italia

Il confronto si allarga anche alla scena internazionale.

“Non credo che in Italia siamo arrivati a quel livello di rottura tra il prima e il dopo come ha fatto Bad Bunny. Ci sono artisti come Ghali che provano a incarnare certi messaggi.

Il nostro Paese deve trovare persone che si assumano queste responsabilità e questi rischi. Io, da ascoltatore, ne sento il bisogno. Ma in giro non ne vedo molte”.

Il rapporto con gli Stati Uniti

L’album si apre e si chiude con un riferimento agli Stati Uniti, ma il legame non è personale.

“Sono cresciuto in una famiglia in cui mio nonno mi raccontava la storia in modo incredibile, poetico. E la storia dell’ultimo secolo è legata indissolubilmente agli Stati Uniti.

Questo è un disco che parla dell’esterno. Ho decostruito l’idea di Occidente che abbiamo idealizzato parlando degli USA, quasi mettendomi nei panni di un terrorista. È stata la cosa più complicata dell’album”.

Ispirare, aprire un dibattito

“Spero che chi lo ascolta faccia anche solo un piccolo ragionamento sulle tematiche che contiene. Ci metto tutto me stesso, senza sovrastrutture. Se riuscissi anche solo ad aprire un dibattito, sarebbe importante”.

La canzone incompiuta e il live

Nel disco manca un brano, o meglio: non è stato ancora completato.

“C’è una canzone che non sono riuscito a finire. Racconta la fine del mondo in un’accezione positiva. Le prime 100 copie del vinile permettono comunque di ascoltarla con un codice digitale, anche se non è finita.

Se la finisco, la suono dal vivo. Suonare dal vivo è la dimensione più importante per un cantautore. Nel mio caso, oltre alla musica, leggo anche dei testi: si amplia la visione oltre le canzoni”.

Suonatuttomale di Santoianni è un disco che non cerca scorciatoie: non consola, non addolcisce. Interroga. E forse, oggi, è proprio questo il suo valore più grande.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Matteo Trullu vincitore The Voice Kids 2026 con Maniac e la chitarra 1

The Voice Kids 2026, perché ha vinto Matteo Trullu: “Maniac”, la chitarra e una finale diversa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Holden spiega perché non pubblica nuova musica in una storia Instagram 3

Holden spiega lo stop: “Non è deciso da me”. Tre dischi pronti, ma fermi
Giusy Ferreri, Drusilla Foer, Anbeta, Raimondo Todaro e Oriella Dorella giudici di Amici 25 4

Amici 25, le pagelle del 15 febbraio: Michele "d'oro", Lorenzo agguerrito
New Music Friday 13 febbraio 2026: pagelle e voti ai nuovi singoli italiani 5

New Music Friday 13 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Prima di Sanremo mezzo disastro, per fortuna ci sono Jacopo Sol ed EroCaddeo
Irama, dieci anni di carriera dal primo album del 2016 6

Irama, dieci anni di carriera: dal debutto con “Cosa resterà” al salto definitivo di Antologia della vita e della morte
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 7

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 8

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Wax nell’anteprima del singolo Nessuno qui è chi dovrebbe essere 9

Wax torna con un nuovo singolo: dal testo emergono possibili riferimenti ad Angelina Mango
Artisti seconda puntata Taratata su Canale 5 10

Taratata, la scaletta della seconda puntata. Sul palco anche Annalisa, Amoroso e Luca Carboni

Cerca su A.M.I.