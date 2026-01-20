20 Gennaio 2026
20 Gennaio 2026

Santoianni: l’orchestra immobile di “SUONATUTTOMALE”, il nuovo album tra realtà e amore resistente

Un racconto coraggioso sulle contraddizioni del presente. Scopri tracklist, date live e tutti i testi del disco.

Santoianni presenta il nuovo album Suonatuttomale
Dopo aver tracciato la strada con i singoli 11.09, REEL e Bring!, Santoianni annuncia ufficialmente l’uscita di SUONATUTTOMALE, album distribuito da Triggger / ADA Music Italy. Il nuovo disco, realizzato con il contributo di Nuovo Imaie, sarà disponibile ovunque da venerdì 23 gennaio.

Reduce dalle vittorie prestigiose del Premio Bindi 2024 e del Premio De André 2024, il cantautore milanese torna con un’opera che rifiuta il giudizio facile per abbracciare la complessità. “È un album che ho scritto guardando fuori dalla finestra”, racconta Santoianni. “Un disco che si assume le proprie contraddizioni, e tra queste ci sono anche io, parte di questa orchestra che suona tutto male”.

Un ritratto generazionale tra rumore e assuefazione

SUONATUTTOMALE non cerca soluzioni, ma fotografa la normalizzazione del disastro. Il racconto si muove su quel confine sottilissimo che separa la distanza critica dall’assuefazione, descrivendo una generazione che osserva il mondo cadere a pezzi mentre la vita continua a scorrere, alcolica e indifferente. In questo scenario disorientato, l’unico elemento di resistenza è l’amore: inteso non come rifugio idilliaco, ma come gesto concreto e quotidiano, capace di sopravvivere tra le storture della realtà.

Prodotto da Ale Bavo con la collaborazione compositiva di Luca Lanza e Molla, l’album trova una coerenza stilistica rara, invitando l’ascoltatore a riconoscersi in un presente fatto di urgenze che si confondono e grandi temi trattati come semplici argomenti di passaggio.

santoianni – SUONATUTTOMALE: tracklist e tutti i Testi dell’album

Di seguito la tracklist completa del disco. Clicca sui titoli per leggere i testi di ogni brano:

santoianni – SUONATUTTOLIVE: Il Tour 2026

Santoianni presenterà il disco dal vivo a partire dal primo febbraio, accompagnato da Luca Lanza e Molla. Ecco le date curate da Tube Music:

  • 1 febbraio – Milano @ Diecisei.shop (Showcase)
  • 5 febbraio – Vigevano (PV) @ Teeria Passaggi di Tempo (Showcase)
  • 6 febbraio – Bologna @ Locomotiv (Opening Vintage Violence)
  • 6 marzo – Milano @ Germi
  • 14 marzo – Firenze @ Move On (Showcase)
  • 15 marzo – Bologna @ MAS
  • 19 marzo – Torino @ Off Topic
  • 17 aprile – Palo del Colle (BA) @ Rigenera Laboratorio Urbano
  • 18 aprile – Lecce @ Menta Music Loft
  • 19 aprile – Conversano (BA) @ L’Oblio

SUONATUTTOUGUALE: Gli incontri nelle Università

Parallelamente al tour nei club, continua il percorso comunicativo nelle università italiane per dialogare con gli studenti di music business e produzione culturale:

  • 16 gennaio – SAE Institute Milano
  • 18 febbraio – Creative Hub Bologna
  • 5 marzo – Università Statale di Milano
  • 12 marzo – Università di Pavia (Polo di Cremona)
