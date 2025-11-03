Santoianni, con REEL racconta una generazione che guarda il disastro sotto ai propri occhi

Santoianni annuncia il nuovo singolo REEL, fuori ovunque da venerdì 7 novembre per Triggger / ADA Music Italy, un brano che racconta una generazione che osserva il disastro davanti ai suoi occhi.

A poche settimane da 11.09, brano presentato in anteprima alla finale della XXIV edizione del Premio De André, e dopo i riconoscimenti ottenuti con l’album La soglia dei trenta (Premio Bindi 2024 e Premio De André 2024), il cantautore milanese apre un nuovo capitolo della sua ricerca autoriale.

“REEL”: il racconto di una generazione davanti al disastro

Tra televisori che “replicano il suono delle bombe” e sogni “alimentati a benzodiazepine”, REEL fotografa l’assurdo equilibrio di chi osserva il crollo del mondo in diretta e, insieme, continua a vivere tra post, commenti e contenuti effimeri. Una canzone che non assolve e non moralizza, ma sceglie la lucidità: la necessità — spesso solo dichiarata — di stare dalla parte giusta, mentre la vita corre comunque.

“E mentre il mio televisore replica il suono delle bombe / La mia vita se ne sbatte e come sempre corre“

Nel brano, Santoianni non rimane fuori campo: si mette dentro il quadro, ammette fragilità e contraddizioni. “È facile giudicare, molto meno accettare la propria superficialità… In questo brano mi sporco le mani e prendo atto di essere parte del tutto, non una voce fuori campo“, racconta.

REEL è prodotto da Ale Bavo e composto da Santoianni, Luca Giura, Luca Lanza e Alessandro Bavo, e prodotta con il contributo di NuovoImaie. L’impianto sonoro lavora per sottrazione: una leggerezza apparente che fa emergere il peso specifico del testo, lasciando spazio a dinamiche e pause che amplificano il significato delle parole.

santoianni Verso “SUONATUTTOMALE”

REEL si inserisce nel percorso che porterà al nuovo disco SUONATUTTOMALE, anticipato da 11.09 e in uscita in anteprima esclusiva in vinile a tiratura limitata (100 copie) dal 28 novembre. L’LP è acquistabile direttamente sul sito di Kobayashi Edizioni Musicali.

A seguire il testo del brano.

TESTO

E mentre il mio televisore replica il suono delle bombe

La mia vita se ne sbatte e come sempre corre

Testo completo in arrivo