25 Settembre 2025
25 Settembre 2025

Santoianni torna con “11.09”, una canzone d’amore estrema sui dubbi di un attentatore

Il brano è stato presentato in anteprima al Premio De André 2025

Santoianni 11.09 testo e significato
A più di un anno dal disco La soglia dei trenta, premiato dalla critica con il Premio Bindi 2024 e il Premio De André 2024, Santoianni torna con 11.09, singolo che anticipa l’album di prossima pubblicazione.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 26 settembre con distribuzione Triggger, con il contributo di NuovoImaie.

Santoianni – 11.09: il significato del brano

11.09 è una canzone d’amore dall’orlo dell’abisso, presentata in anteprima alla finale della XXIV edizione del Premio De André. Prodotto da Ale Bavo, il brano mette al centro un’immagine forte: quella di un attentatore che, nell’istante prima di un gesto irreversibile, si interroga sulla scelta che sta per compiere.

Un espediente narrativo drammatico che diventa metafora della fragilità umana e dei momenti sospesi in cui la mente e il cuore viaggiano a velocità diverse.

Nel testo si legge: “Ma poco prima di schiacciare con il dito / Lui pensa tanto andrò a finire in paradiso / Magari incontro qualche vecchio amico / Per quanto mi ricorderò il profilo del tuo viso”. Parole che rendono chiara la tensione tra il senso del dovere, l’errore, e l’unica certezza che rimane: l’amore.

11.09 non cerca facili scorciatoie emotive, ma sceglie la via della profondità. Minimalismo sonoro e scrittura intensa si incontrano per dare vita a un racconto poetico e cinematografico che lascia spazio alla riflessione.

Le parole di Santoianni

Con le mie canzoni cerco sempre di andare a fondo nei sentimenti, di mettermi nei panni degli altri, anche quando è scomodo.

11.09 è una canzone d’amore scritta da un punto di vista estremo. L’obiettivo era andare oltre la classica visione del sentimento amoroso, oltre il nostro solito punto di vista.

È stato un viaggio doloroso ma anche profondo, che mi ha permesso di immedesimarmi davvero. Mi sono emozionato, arrabbiato, stupito. Per la prima volta, il processo creativo è diventato qualcosa di molto simile al lavoro di un attore“.

11.09 – santoianni – testo

Ma poco prima di schiacciare con il dito
Lui pensa tanto andrò a finire in paradiso
Magari incontro qualche vecchio amico
Per quanto mi ricorderò il profilo del tuo viso

 

