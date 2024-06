Videointervista a Santoianni: La soglia dei trenta … Ci siamo arrivati senza rendercene conto

Abbiamo realizzato una breve intervista su zoom con Santoianni e un ospite speciale su zoom, il cantautore ci ha raccontato il suo nuovo disco in uscita il 7 giugno: La soglia dei trenta.

Il disco affronta in maniera realista e con ironia il momento storico che stiamo attraversando. Santoianni rivendica il suo ruolo “politico” di cantautore, il risultato sono delle instantanee sonore da godersi in religioso silenzio osservando il mondo che sta crollando.

La scrittura di questo disco nasce tutta insieme. In poche settimane ho scritto l’intero disco. L’ho scritto alla fine dello scorso anno avendo già compiuto trent’anni…tutto d’un fiato.

Come ci siamo arrivati fin qua è il titolo di una canzone contenuta nel disco ma anche una nostra domanda per lui… ecco come ha risposto

Ci sono argomenti come la libertà, come la possibilità di dire delle cose, tutto sta tornando in discussione e noi ci siamo arrivati senza rendercene conto.

E sugli streaming, riguardo anche al suo pezzo Questa canzone non vale niente

Non me la prendo con la piattaforma, io cerco di prendermela con tanti e anche con me stesso. Si ha paura di essere giudicanti, ma voglio giudicare anche io, ci sono delle cose che non ci piacciono. Me la prendo con tutti noi, perchè tutti noi alimentiamo il meccanismo.

INTERVISTA A santoianni – la soglia dei trenta

TRACKLIST – la soglia dei trenta

QUESTA CANZONE NON VALE NIENTE IA (Intelligenza Artificiale) NULLA DA PERDERE LA SOGLIA DEI TRENTA IL CAMBIO DI STAGIONE NON CE LA POSSO FARE LA FESTA DEL PAESE COME CI SONO ARRIVATO FIN QUA

La soglia dei trenta – live

29.05| Milano – Arci Bellezza – in duo

06.06 | Roma, Quid – in trio

15.06 | Taranto, Per la rassegna “Spazio Cantautori” / Barrio / Santoianni & Cortese

16.06 | Corigliano d’Otranto (LE), Lu Mbroia / Santoianni & Cortese

Foto di Irene Trancossi