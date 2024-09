Santoianni vince il Premio Fabrizio De Andrè

Donato Santoianni ha vinto nella sezione musica della 23ª edizione del Premio Fabrizio De André con il suo brano Questa canzone non vale niente. Questo importante riconoscimento celebra ogni anno nuovi talenti della musica italiana, ispirandosi alla figura del grande cantautore genovese. La giuria, presieduta da Dori Ghezzi, ha premiato la capacità di Santoianni di raccontare storie autentiche attraverso testi profondi.

Il Premio Fabrizio De André non è solo un concorso musicale, ma un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani artisti che vogliono affermarsi nel panorama musicale italiano, mantenendo vive le tradizioni del cantautorato e portando al contempo nuove voci e idee. Il successo di Santoianni in questo contesto è il frutto di un percorso fatto di dedizione alla musica e al racconto personale attraverso la canzone, consolidando così la sua presenza tra i giovani cantautori più promettenti della sua generazione​

Ecco la sua dichiarazione:

A volte le canzoni fanno davvero dei giri imprevedibili e “questa canzone non vale niente” che nasce da un momento personale di sfogo e di disilluso cinismo non avrei mai pensato invece potesse raggiungere questi traguardi. Vincere il Premio De André nella piazza a lui intitolata, su un palco che finalmente è tornato in un luogo della gente, mi ha reso ancor più onorato. Da ragazzo sognavo e studiavo le canzoni di Faber nell’intento di provare a capire la complessità delle cose e per questo non vedo l’ora di tornare a casa e mettere questo premio su quel pianoforte su cui tutto è iniziato.

Santoianni premio de andré- Biografia

Donato Santoianni, in arte Santoianni, è un cantautore milanese con all’attivo due album in studio. Inizia il suo percorso nel 2009 con Sanremo Lab (Area Sanremo) come vincitore più giovane. Dal 2013 affianca altri artisti nella scrittura, come autore e compositore, presso Edizioni Musicali Nuova Gente di Gianni Bella.

Nel 2019 da questa collaborazione nasce il suo primo album Fossi nato prima; al suo interno, il brano Il turno infrasettimanale, finalista a Musicultura nel 2018 e nel 2023. Vince il Premio Bindi 2024

Nel 2022 pubblica da indipendente l’album Non ho santi in paradiso distribuito da ADA Music Italia, contenente al suo interno il brano EXIT in rotazione su alcuni network radiofonici nazionali, il brano Stazione di sosta scelto da Mediaset come sigla della rassegna cinematografica dedicata ai 30 anni di carriera di Leonardo Pieraccioni, il brano Litorale inserito nella colonna sonora del film Holiday di Edoardo Gabbriellini in concorso al TIFF (Toronto International Film Festival) e al Roma Cinema Fest, il brano Forfait in collaborazione con The Andre. Nello stesso anno collabora con il cantautore romano Cargo (vincitore del 1M NEXT) nel brano Popolare e con Cortese nel brano Bourbon, inserito nel suo album Cuori Alcolici.

Partecipa al progetto Charity Tribute to Chieffo con la sua interpretazione del brano Sulla collina, nato per far conoscere l’eredità umana e musicale di Claudio Chieffo, che ha coinvolto alcune tra le personalità più importanti del cantautorato italiano (Luca Carboni, Giovanni Lindo Ferretti, Omar Pedrini).

Nel 2023 firma come autore i brani Questo vento e Fino a domani inseriti nell’album Sono un figlio di Ron, del quale apre alcune date del tour teatrale. Nel 2024 è uno dei 10 artisti finalisti alla rassegna Ciao dedicata a Lucio Dalla. La soglia dei trenta è il suo nuovo album, edito da Kobayashi Edizioni Musicali e distribuito da ADA Music Italia.