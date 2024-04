Questa canzone non vale niente, l’ironia e il sarcasmo di Santoianni

Santoianni ritorna con un nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album La soglia dei trenta, edito da Kobayashi Edizioni Musicali e distribuito da ADA Music Italia.

Il 3 maggio potremo ascoltare il nuovo singolo, Questa canzone non vale niente, in cui il cantautore milanese si prepara a gettare un fascio di luce sulla società contemporanea e il suo stato d’animo, con un tocco di ironia e sarcasmo.

Ma cosa racconta questo nuovo singolo?

È un inno alla sincerità e alla cruda realtà che ci circonda. Santoianni non ha paura di mettere in luce i nodi irrisolti della nostra società, dall’abuso di droghe alla diluizione della musica nell’oceano dello streaming. Con una prosa incisiva e un’armonia leggera, ci trascina in un viaggio attraverso le sue disillusioni e le sue speranze per il futuro.

Santoianni stesso dichiara che questo brano è frutto di un processo di scrittura senza filtri, dove ha riversato tutta la sua disillusione e la sua lotta con la realtà di oggi. È un’opera che sprizza sincerità da ogni nota, un grido di protesta mascherato da canzone pop.

“Questa canzone non vale niente” è il primo brano che abbiamo scritto in studio, nato dall’incontro con Luca Lanza e Molla. Su queste sonorità e su queste tematiche ho poi costruito la scrittura di tutto l’album “La soglia dei trenta”. Ho dovuto metabolizzare per qualche settimana questa scrittura per me nuova, così diretta, costruita sulla strada della sincerità e dell’eliminazione totale di filtri comunicativi. Dentro questo testo ho buttato tutta la disillusione dei miei trent’anni, lo scontro frontale con la realtà, la fatica di accettare il presente quando ti rendi conto che non è un elemento della costruzione di un futuro. Credo e penso che la mancanza di una prospettiva sia la cosa che più mi fa soffrire oggi come individuo nella società e come autore nel mondo della musica.”

Non ci resta che ascoltare la canzone venerdì e scoprire se davvero “non vale niente.