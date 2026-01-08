8 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
8 Gennaio 2026

SANTOIANNI: l’amore quotidiano passa dalla lista della spesa nel nuovo singolo “Bring!”

Il cantautore racconta la poesia dei piccoli gesti domestici nel terzo estratto dal nuovo disco

News di All Music Italia
Santoianni ritratto ufficiale per il lancio del singolo Bring! e dell'album SUONATUTTOMALE
Condividi su:

Dopo aver tracciato la strada con 11.09 e REEL, Santoianni prosegue il racconto verso il suo nuovo progetto discografico, SUONATUTTOMALE. Il cantautore annuncia l’uscita di BRING!, il nuovo singolo fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 gennaio per Triggger con distribuzione ADA Music Italy.

Il brano si muove tra le pieghe della quotidianità, trasformando un’applicazione per la lista della spesa in un pretesto poetico per descrivere un amore maturo, fatto di costanza e piccoli riti domestici. Come dichiarato dallo stesso Santoianni, l’amore non ha sempre bisogno di grandi proclami, ma si coltiva attraverso attenzioni concrete e banalità condivise che diventano fondamenta di un rapporto.

Le mie esperienze con l’amore mi hanno insegnato a riconoscere il sentimento e a coltivarlo nel tempo, come una pianta che ha bisogno di piccole ma costanti attenzioni. L’amore che oggi mi spinge e mi commuove è quello che vivo ogni giorno: fatto di gesti semplici, concreti e ripetuti, che ricevo e restituisco in una danza di piccoli passi.

Ho preso spunto da Bring!, l’app con cui condividiamo la lista della spesa, come pretesto poetico per dare forma al racconto. Un luogo in cui si alternano, senza ordine preciso, gli elementi e gli ingredienti della nostra vita.”

Santoianni nuovo singolo Bring! copertina

Verso l’album SUONATUTTOMALE

Bring! rappresenta il terzo tassello di SUONATUTTOMALE, il nuovo album di inediti atteso per il 23 gennaio. Il disco è già disponibile in anteprima esclusiva in formato vinile a tiratura limitata (100 copie) sul sito di Kobayashi Edizioni.

La produzione di questo nuovo singolo mantiene una cifra stilistica calda e accogliente, studiata per far risaltare una scrittura essenziale che non rinuncia mai a una sottile e intelligente ironia.

Suonatuttouguale: il tour nelle università

Parallelamente alla promozione discografica, Santoianni prosegue il tour SUONATUTTOUGUALE. Non si tratta di una serie di concerti tradizionali, ma di un ciclo di incontri nelle università italiane. L’obiettivo è dialogare con gli studenti dei corsi di music business e comunicazione, portando al centro del dibattito le domande e le contraddizioni che attraversano l’industria musicale odierna.

Ecco i prossimi appuntamenti del tour:

  • 16 gennaio 2026 – SAE Institute Milano
  • 18 febbraio 2026 – Creative Hub Bologna
  • 05 marzo 2026 – Università Statale di Milano
  • 12 marzo 2026 – Università di Pavia (Polo di Cremona)

All Music Italia

Articoli più letti

Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 1

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Grafica classifiche di vendita FIMI 2025 con Olly, 3

Classifiche FIMI 2025 - Album: Olly conquista l'anno, ma è allarme per la musica al femminile
Top 100 singoli 2025 nella classifica FIMI 4

Classifiche FIMI 2025 - singoli: Olly primo anche qui e Giorgia torna regina
Ultimo indossa una maschera da alieno per il lancio del singolo Acquario 5

ULTIMO: l'enigma è sciolto, arriva il nuovo singolo "Acquario"
Un accostamento visivo tra Madonna e Patty Pravo, in occasione della cover di "La Bambola" registrata dalla popstar americana per lo spot Dolce & Gabbana. 6

Madonna canta "La Bambola" di Patty Pravo per Dolce & Gabbana. Video e audio
Casadilego ritratta dal fotografo Alberto D'Andrea per il lancio del primo album. 7

Casadilego: "dimenticato" X Factor riparte dal primo album "Silenzio (tutto di me)"
Autori più certificati FIMI 2025: Davide Petrella, Federica Abbate e Stefano Tognini 8

Autori più certificati del 2025: da Tropico a Federica Abbate, chi firma i successi dell’anno?
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Certificazioni FIMI settimana 1 2026: Rkomi, Elodie, Gianluca Grignani ed Eros Ramazzotti 10

Certificazioni FIMI settimana 1, le prime del 2026: da Rkomi a Elodie, da Grignani a Ramazzotti

Cerca su A.M.I.