SANTOIANNI: l’amore quotidiano passa dalla lista della spesa nel nuovo singolo “Bring!”

Dopo aver tracciato la strada con 11.09 e REEL, Santoianni prosegue il racconto verso il suo nuovo progetto discografico, SUONATUTTOMALE. Il cantautore annuncia l’uscita di BRING!, il nuovo singolo fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 gennaio per Triggger con distribuzione ADA Music Italy.

Il brano si muove tra le pieghe della quotidianità, trasformando un’applicazione per la lista della spesa in un pretesto poetico per descrivere un amore maturo, fatto di costanza e piccoli riti domestici. Come dichiarato dallo stesso Santoianni, l’amore non ha sempre bisogno di grandi proclami, ma si coltiva attraverso attenzioni concrete e banalità condivise che diventano fondamenta di un rapporto.

“Le mie esperienze con l’amore mi hanno insegnato a riconoscere il sentimento e a coltivarlo nel tempo, come una pianta che ha bisogno di piccole ma costanti attenzioni. L’amore che oggi mi spinge e mi commuove è quello che vivo ogni giorno: fatto di gesti semplici, concreti e ripetuti, che ricevo e restituisco in una danza di piccoli passi. Ho preso spunto da Bring!, l’app con cui condividiamo la lista della spesa, come pretesto poetico per dare forma al racconto. Un luogo in cui si alternano, senza ordine preciso, gli elementi e gli ingredienti della nostra vita.”

Verso l’album SUONATUTTOMALE

Bring! rappresenta il terzo tassello di SUONATUTTOMALE, il nuovo album di inediti atteso per il 23 gennaio. Il disco è già disponibile in anteprima esclusiva in formato vinile a tiratura limitata (100 copie) sul sito di Kobayashi Edizioni.

La produzione di questo nuovo singolo mantiene una cifra stilistica calda e accogliente, studiata per far risaltare una scrittura essenziale che non rinuncia mai a una sottile e intelligente ironia.

Suonatuttouguale: il tour nelle università

Parallelamente alla promozione discografica, Santoianni prosegue il tour SUONATUTTOUGUALE. Non si tratta di una serie di concerti tradizionali, ma di un ciclo di incontri nelle università italiane. L’obiettivo è dialogare con gli studenti dei corsi di music business e comunicazione, portando al centro del dibattito le domande e le contraddizioni che attraversano l’industria musicale odierna.

Ecco i prossimi appuntamenti del tour: