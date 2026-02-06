6 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
6 Febbraio 2026

Amici 2025: le anticipazioni dell’8 febbraio con Alex Britti e Antonia

Da questa settimane niente più sfide: inizia ufficialmente la corsa al Serale!

di Lorenza Ferraro
Amici 25: anticipazioni della puntata dell'8 febbraio con giudice Alex Britti e ospite Antonia
Amici 25, le anticipazioni della puntata dell’8 febbraio: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 3.226.000 spettatori pari al 24,55% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta venerdì 6 febbraio, ricca di ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

