Ultimo Bella davvero testo e significato del nuovo singolo del cantautore.
Da settimane il cantautore appare e scompare dai social, pubblica indizi, cancella post, lascia frasi criptiche. Un’attesa che ha messo in fibrillazione il suo pubblico e che ora interrompe svelando un primo tassello delle novità in arrivo… il nuovo singolo.
ultimo – “Bella davvero”: significato del brano
Attraverso i suoi social il cantautore ha svelato titolo e data di uscita del suo nuovo singolo, Bella davvero. Queste le sue parole:
“BELLA DAVVERO è il titolo della mia nuova canzone che uscirà questo venerdì 18 aprile.
“Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo
Eri bella eri bella eri bella eri BELLA DAVVERO”
Il brano, che segna l’inizio di una nuova fase della carriera dell’artista romano, sarà il primo pubblicato con la produzione firmata JULI. Ma soprattutto, a colpire sarà il testo: dietro le parole di Bella davvero si nasconde una profonda dedica d’amore, una dichiarazione che arriva in un momento molto particolare per la vita personale di Ultimo.
Negli scorsi mesi, infatti, il cantautore è diventato papà del piccolo Enea, nato dalla relazione con la compagna Jacqueline. Un evento che ha inevitabilmente lasciato un segno anche nella sua musica.
Il videoclip, come da noi anticipato qui, è stato già girato la scorsa settimana. Come svelato da Ultimo sarà possibile ascoltarlo, in radio e sulle piattaforme digitali, da venerdì 18 aprile.
Dal tour negli stadi a Tor Vergata: il 2026 di Ultimo
Dopo il successo del tour negli stadi del 2025, Ultimo si prepara a vivere una nuova estate da protagonista. Il prossimo appuntamento è ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il grande evento in programma il 4 luglio 2026 nell’area di Roma Tor Vergata, dove sono attese oltre 250mila persone.
Il concerto rappresenta uno dei momenti centrali del nuovo percorso artistico del cantautore romano e arriverà poche settimane dopo l’uscita del nuovo album Il giorno che aspettavo, prevista per il 19 giugno.
Per tutte le informazioni su biglietti, ospiti, organizzazione e possibile scaletta del concerto è disponibile il nostro approfondimento dedicato: Ultimo Tor Vergata 2026: concerto, biglietti e scaletta.
Il nuovo album e i prossimi progetti
Il percorso aperto da Bella Davvero prosegue oggi con il nuovo album Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno 2026. Il disco raccoglie i singoli pubblicati negli ultimi mesi e accompagnerà il grande appuntamento live di Tor Vergata.
Tra i progetti più importanti annunciati dall’artista resta inoltre il legame con il raduno dei fan nato attorno a ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, evento che segna una nuova tappa nella crescita del suo percorso live.
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Insomma, tra tour, nuovi brani, progetti discografici e una rinnovata ispirazione personale, il percorso di Ultimo continua ad arricchirsi di tappe importanti. E il primo capitolo di questo nuovo viaggio si chiama Bella davvero.
BELlA DAVVERO TESTO
Mi ricordo di te
Eri bella, eri bella, eri bella
E dormivi così col pigiama tuo blu
Che ti andava un po’ stretto e forse era troppo leggero
Mi ricordo di te
Eri bella, eri bella, eri bella sul serio
Te ne stavi così
Con il tuo naso all’insù
Indicando e piangendo qui sotto st’inutile cielo
Ti ricordi di me
Ero zitto, ero zitto, ero zitto davvero
Me ne stavo così
Col cappuccio all’insù
Sempre schivo e in disparte ma in fondo col cuore sincero
Era bello per me
Era bello, era bello, era bello davvero
Mi guardavi come dipendesse soltanto da me
Tu mi bucavi con gli occhi e in un colpo eri dentro di me
Mi ricordo di te
Mi ricordo di te
Eri bella, eri bella, eri bella
E parlavi di un mondo che adesso però qui non c’è
E mi sento da solo anche se sei di fianco di me
Mi ricordo di te
Avevamo un sogno in tasca
Sigarette e birre in piazza
Sapevamo di arroganza
Timidezza e vita sparsa
Noi
Tra dubbi e incertezze
Le lacrime nere noi
Avevamo quel poco per ridere tutte le sere
Ma era bello, era bello, era bello davvero
Dimmi perché la vita di colpo ci ha portato qui
A parlare così
Come fossimo stelle già spente che vedi per caso nel cielo
È finita, è finita, è finita davvero
Ma io sento che un giorno per caso ritornerai qui
Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo
Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero
Tarara-tarara -tarara
Tarara-tarara -tarara
Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo
Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero
Certificazioni FIMI
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|Anno
|Oro
|33
|2025
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|23
|2026