Ultimo Bella davvero testo e significato del nuovo singolo del cantautore.

Da settimane il cantautore appare e scompare dai social, pubblica indizi, cancella post, lascia frasi criptiche. Un’attesa che ha messo in fibrillazione il suo pubblico e che ora interrompe svelando un primo tassello delle novità in arrivo… il nuovo singolo.

ultimo – “Bella davvero”: significato del brano

Attraverso i suoi social il cantautore ha svelato titolo e data di uscita del suo nuovo singolo, Bella davvero. Queste le sue parole:

“BELLA DAVVERO è il titolo della mia nuova canzone che uscirà questo venerdì 18 aprile.

“Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo

Eri bella eri bella eri bella eri BELLA DAVVERO”

Il brano, che segna l’inizio di una nuova fase della carriera dell’artista romano, sarà il primo pubblicato con la produzione firmata JULI. Ma soprattutto, a colpire sarà il testo: dietro le parole di Bella davvero si nasconde una profonda dedica d’amore, una dichiarazione che arriva in un momento molto particolare per la vita personale di Ultimo.

Negli scorsi mesi, infatti, il cantautore è diventato papà del piccolo Enea, nato dalla relazione con la compagna Jacqueline. Un evento che ha inevitabilmente lasciato un segno anche nella sua musica.

Il videoclip, come da noi anticipato qui, è stato già girato la scorsa settimana. Come svelato da Ultimo sarà possibile ascoltarlo, in radio e sulle piattaforme digitali, da venerdì 18 aprile.

Dal tour negli stadi a Tor Vergata: il 2026 di Ultimo

Dopo il successo del tour negli stadi del 2025, Ultimo si prepara a vivere una nuova estate da protagonista. Il prossimo appuntamento è ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il grande evento in programma il 4 luglio 2026 nell’area di Roma Tor Vergata, dove sono attese oltre 250mila persone.

Il concerto rappresenta uno dei momenti centrali del nuovo percorso artistico del cantautore romano e arriverà poche settimane dopo l’uscita del nuovo album Il giorno che aspettavo, prevista per il 19 giugno.

Per tutte le informazioni su biglietti, ospiti, organizzazione e possibile scaletta del concerto è disponibile il nostro approfondimento dedicato: Ultimo Tor Vergata 2026: concerto, biglietti e scaletta.

Il nuovo album e i prossimi progetti

Il percorso aperto da Bella Davvero prosegue oggi con il nuovo album Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno 2026. Il disco raccoglie i singoli pubblicati negli ultimi mesi e accompagnerà il grande appuntamento live di Tor Vergata.

Tra i progetti più importanti annunciati dall’artista resta inoltre il legame con il raduno dei fan nato attorno a ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, evento che segna una nuova tappa nella crescita del suo percorso live.

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Insomma, tra tour, nuovi brani, progetti discografici e una rinnovata ispirazione personale, il percorso di Ultimo continua ad arricchirsi di tappe importanti. E il primo capitolo di questo nuovo viaggio si chiama Bella davvero.

BELlA DAVVERO TESTO

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E dormivi così col pigiama tuo blu

Che ti andava un po’ stretto e forse era troppo leggero

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella sul serio

Te ne stavi così

Con il tuo naso all’insù

Indicando e piangendo qui sotto st’inutile cielo

Ti ricordi di me

Ero zitto, ero zitto, ero zitto davvero

Me ne stavo così

Col cappuccio all’insù

Sempre schivo e in disparte ma in fondo col cuore sincero

Era bello per me

Era bello, era bello, era bello davvero

Mi guardavi come dipendesse soltanto da me

Tu mi bucavi con gli occhi e in un colpo eri dentro di me

Mi ricordo di te

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E parlavi di un mondo che adesso però qui non c’è

E mi sento da solo anche se sei di fianco di me

Mi ricordo di te

Avevamo un sogno in tasca

Sigarette e birre in piazza

Sapevamo di arroganza

Timidezza e vita sparsa

Noi

Tra dubbi e incertezze

Le lacrime nere noi

Avevamo quel poco per ridere tutte le sere

Ma era bello, era bello, era bello davvero

Dimmi perché la vita di colpo ci ha portato qui

A parlare così

Come fossimo stelle già spente che vedi per caso nel cielo

È finita, è finita, è finita davvero

Ma io sento che un giorno per caso ritornerai qui

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero

Tarara-tarara -tarara

Tarara-tarara -tarara

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero

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