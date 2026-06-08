Elodie & Tiziano Ferro, Feeling: significato del testo del nuovo singolo

Le voci erano nell’aria e hanno trovato finalmente conferma: Elodie e Tiziano Ferro uniscono le loro voci per la prima volta insieme nel nuovo singolo Feeling, fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 8 novembre.

Il brano è già disponibile per il pre-save cliccando qui.

In contemporanea, a mezzanotte del medesimo giorno di uscita, sarà disponibile anche il videoclip ufficiale di Feeling.

La collaborazione tra Elodie e Tiziano Ferro era già stata anticipata nelle ultime settimane da alcuni indizi sui rispettivi canali social dei due artisti. In più, noi di All Music Italia ve lo avevamo già anticipato lo scorso aprile e confermato poche settimane fa.

Elodie è reduce dal singolo estivo Black Nirvana e sta preparando il suo tour negli stadi “Elodie The Stadium Show“ per il prossimo anno, che farà tappa a Milano e Napoli.

Tiziano Ferro, invece, torna sulle scene dopo il suo ultimo tour negli stadi nel 2023 con 14 date e 570 spettatori e la pubblicazione del suo primo romanzo “La felicità al principio“.

ELODIE & TIZIANO FERRO, “FEELING”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano è stato prodotto da Golden Years e presenta forti influenze R&B rimanendo però al passo con i tempi. Questa scelta stilistica e musicale è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nella carriera di Tiziano Ferro e un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di Elodie.

Feeling esplora diverse sfumature e fasi di una relazione complicata ma vissuta intensamente. Tiziano Ferro, infatti, spiega: «Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa».

Elodie poi aggiunge: «Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli».

ELODIE & TIZIANO FERRO, “FEELING”: TESTO DEL BRANO

(Elodie, Tiziano)

(Ad un after alle sei quando eri con lei

Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club)

Sei Satana che vive sulla mia spalla

Che cammina insieme a me

Ghetto blasta

La tua relazione è un buco nell’acqua

E tu ci cammini sopra e fai

Sto silenzio quanto ci costa

Forse più del Moysa

Vuoi rubare l’anima di una popstar

Ma fai così

Mi odi come l’R&B

Abbiamo i graffi di un cd

Che è lì da qualche parte nella tua Porsche

Profumo sui sedili

Che sa di noi senza vestiti

È stato solo feeling (È stato solo feeling)

Ti ho amato forse anche troppo

E in più di nascosto

Ad un after alle sei quando eri con lei

Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)

Era stupida

Tu eri un altro

Io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

L’ultima gemma per non annoiarci

Un solo dilemma

Sinceri o bugiardi

Mi cercavi la sera tardi

E ti scrivevo solamente un indirizzo come ai taxi

E sì, era bellissimo così

Di specchi rotti ed i tuoi jeans

Ma c’ero andata un po’ sotto

Forse anche troppo

In più di nascosto

Ad un after alle sei quando eri con lei

Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)

Era stupida

Tu eri un altro

Io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono

Fottimi e poi offrimi da bere come un Dom Perignon

And now move on and on and on

Erykah, Missy, Aaliyah

Svegli dalla notte prima

Con il ghetto blasta ancora

Spaccavamo tutta Roma

Mi rincorre e fa paura

E mi tortura

Pensieri ostili

You can dust it off and try again

Ma era solo feeling

Ad un after alle sei quando eri con lei

Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)

Era stupida

Tu eri un altro

Io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

La foto di copertina è dei The Morelli Brothers

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