8 Giugno 2026
di
Adrian Caporrella
Artista del mese
Condividi su:
8 Giugno 2026

Elodie e Tiziano Ferro, “Feeling” conquista l’oro: testo e significato

Questa collaborazione inedita tra i due artisti cavalcherà musicalmente le influenze R&B

Artista del mese di Adrian Caporrella
elodie tiziano ferro feeling testo significato
Condividi su:

Elodie & Tiziano Ferro, Feeling: significato del testo del nuovo singolo

 

Le voci erano nell’aria e hanno trovato finalmente conferma: Elodie e Tiziano Ferro uniscono le loro voci per la prima volta insieme nel nuovo singolo Feeling, fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 8 novembre.

Il brano è già disponibile per il pre-save cliccando qui.

In contemporanea, a mezzanotte del medesimo giorno di uscita, sarà disponibile anche il videoclip ufficiale di Feeling.

La collaborazione tra Elodie e Tiziano Ferro era già stata anticipata nelle ultime settimane da alcuni indizi sui rispettivi canali social dei due artisti. In più, noi di All Music Italia ve lo avevamo già anticipato lo scorso aprile e confermato poche settimane fa.

Elodie è reduce dal singolo estivo Black Nirvana e sta preparando il suo tour negli stadi “Elodie The Stadium Show per il prossimo anno, che farà tappa a Milano e Napoli.

Tiziano Ferro, invece, torna sulle scene dopo il suo ultimo tour negli stadi nel 2023 con 14 date e 570 spettatori e la pubblicazione del suo primo romanzo “La felicità al principio“.

ELODIE & TIZIANO FERRO, “FEELING”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano è stato prodotto da Golden Years e presenta forti influenze R&B rimanendo però al passo con i tempi. Questa scelta stilistica e musicale è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nella carriera di Tiziano Ferro e un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di Elodie.

Feeling esplora diverse sfumature e fasi di una relazione complicata ma vissuta intensamente. Tiziano Ferro, infatti, spiega: «Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa».

Elodie poi aggiunge: «Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli».

ELODIE & TIZIANO FERRO, “FEELING”: TESTO DEL BRANO

(Elodie, Tiziano)

(Ad un after alle sei quando eri con lei
Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA
Nell’ascensore di un hotel
Al freddo fuori da un set
Nel parcheggio di un club)

Sei Satana che vive sulla mia spalla
Che cammina insieme a me
Ghetto blasta
La tua relazione è un buco nell’acqua
E tu ci cammini sopra e fai

Sto silenzio quanto ci costa
Forse più del Moysa
Vuoi rubare l’anima di una popstar

Ma fai così
Mi odi come l’R&B
Abbiamo i graffi di un cd
Che è lì da qualche parte nella tua Porsche
Profumo sui sedili
Che sa di noi senza vestiti
È stato solo feeling (È stato solo feeling)
Ti ho amato forse anche troppo
E in più di nascosto

Ad un after alle sei quando eri con lei
Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA
Nell’ascensore di un hotel
Al freddo fuori da un set
Nel parcheggio di un club
Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)
Era stupida
Tu eri un altro
Io non ero l’unica
Di me non ti fidi
Solo feeling
Solo feeling

L’ultima gemma per non annoiarci
Un solo dilemma
Sinceri o bugiardi
Mi cercavi la sera tardi
E ti scrivevo solamente un indirizzo come ai taxi

E sì, era bellissimo così
Di specchi rotti ed i tuoi jeans
Ma c’ero andata un po’ sotto
Forse anche troppo
In più di nascosto

Ad un after alle sei quando eri con lei
Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA
Nell’ascensore di un hotel
Al freddo fuori da un set
Nel parcheggio di un club
Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)
Era stupida
Tu eri un altro
Io non ero l’unica
Di me non ti fidi
Solo feeling
Solo feeling

Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono
Fottimi e poi offrimi da bere come un Dom Perignon
And now move on and on and on
Erykah, Missy, Aaliyah
Svegli dalla notte prima
Con il ghetto blasta ancora
Spaccavamo tutta Roma
Mi rincorre e fa paura
E mi tortura
Pensieri ostili
You can dust it off and try again
Ma era solo feeling

Ad un after alle sei quando eri con lei
Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA
Nell’ascensore di un hotel
Al freddo fuori da un set
Nel parcheggio di un club
Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)
Era stupida
Tu eri un altro
Io non ero l’unica
Di me non ti fidi
Solo feeling
Solo feeling

La foto di copertina è dei The Morelli Brothers

Certificazioni FIMI

Certificazione Settimana Anno
Oro 23 2026

All Music Italia

Articoli più letti

Tiziano Ferro canta al microfono durante il concerto a San Siro 1

Tiziano Ferro a San Siro è la rivincita di un hitmaker troppo e ingiustamente criticato
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 2

Geolier debutta a Termoli: due ore e mezza di show e una scaletta da record
Cesare Cremonini sul palco con la chitarra durante il Cremonini Live26 3

Cremonini Live26 al via dal Circo Massimo: il concerto diventa uno speciale Rai 1 con Jovanotti, Elisa e Carboni
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 4

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 5

Max Pezzali, la scaletta del tour Stadi 2026 dopo la data zero
Roma in Musica debutta nella Capitale 6

Daniele Silvestri guida Roma in Musica: sette giorni di eventi gratuiti nella Capitale
Eros Ramazzotti durante un live del tour negli stadi italiani 2026 legato ai 30 anni di Dove c’è musica 7

Eros Ramazzotti, debutto negli stadi: tutte le canzoni del concerto di Udine
Tony Boy, ritratto promozionale del rapper per il singolo Cuore rotto 8

Tony Boy cambia stagione: "Cuore rotto" è il singolo per l'estate dopo i palasport
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 9

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors nella foto promozionale del singolo Partenope in uscita il 5 giugno 2026 10

Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors: il richiamo del Sud in “Partenope”

Cerca su A.M.I.