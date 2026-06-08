Elodie & Tiziano Ferro, Feeling: significato del testo del nuovo singolo
Le voci erano nell’aria e hanno trovato finalmente conferma: Elodie e Tiziano Ferro uniscono le loro voci per la prima volta insieme nel nuovo singolo Feeling, fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 8 novembre.
Il brano è già disponibile per il pre-save cliccando qui.
In contemporanea, a mezzanotte del medesimo giorno di uscita, sarà disponibile anche il videoclip ufficiale di Feeling.
La collaborazione tra Elodie e Tiziano Ferro era già stata anticipata nelle ultime settimane da alcuni indizi sui rispettivi canali social dei due artisti. In più, noi di All Music Italia ve lo avevamo già anticipato lo scorso aprile e confermato poche settimane fa.
Elodie è reduce dal singolo estivo Black Nirvana e sta preparando il suo tour negli stadi “Elodie The Stadium Show“ per il prossimo anno, che farà tappa a Milano e Napoli.
Tiziano Ferro, invece, torna sulle scene dopo il suo ultimo tour negli stadi nel 2023 con 14 date e 570 spettatori e la pubblicazione del suo primo romanzo “La felicità al principio“.
ELODIE & TIZIANO FERRO, “FEELING”: SIGNIFICATO DEL BRANO
Il brano è stato prodotto da Golden Years e presenta forti influenze R&B rimanendo però al passo con i tempi. Questa scelta stilistica e musicale è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nella carriera di Tiziano Ferro e un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di Elodie.
Feeling esplora diverse sfumature e fasi di una relazione complicata ma vissuta intensamente. Tiziano Ferro, infatti, spiega: «Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa».
Elodie poi aggiunge: «Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli».
ELODIE & TIZIANO FERRO, “FEELING”: TESTO DEL BRANO
(Elodie, Tiziano)
(Ad un after alle sei quando eri con lei
Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA
Nell’ascensore di un hotel
Al freddo fuori da un set
Nel parcheggio di un club)
Sei Satana che vive sulla mia spalla
Che cammina insieme a me
Ghetto blasta
La tua relazione è un buco nell’acqua
E tu ci cammini sopra e fai
Sto silenzio quanto ci costa
Forse più del Moysa
Vuoi rubare l’anima di una popstar
Ma fai così
Mi odi come l’R&B
Abbiamo i graffi di un cd
Che è lì da qualche parte nella tua Porsche
Profumo sui sedili
Che sa di noi senza vestiti
È stato solo feeling (È stato solo feeling)
Ti ho amato forse anche troppo
E in più di nascosto
Ad un after alle sei quando eri con lei
Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA
Nell’ascensore di un hotel
Al freddo fuori da un set
Nel parcheggio di un club
Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)
Era stupida
Tu eri un altro
Io non ero l’unica
Di me non ti fidi
Solo feeling
Solo feeling
L’ultima gemma per non annoiarci
Un solo dilemma
Sinceri o bugiardi
Mi cercavi la sera tardi
E ti scrivevo solamente un indirizzo come ai taxi
E sì, era bellissimo così
Di specchi rotti ed i tuoi jeans
Ma c’ero andata un po’ sotto
Forse anche troppo
In più di nascosto
Ad un after alle sei quando eri con lei
Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA
Nell’ascensore di un hotel
Al freddo fuori da un set
Nel parcheggio di un club
Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)
Era stupida
Tu eri un altro
Io non ero l’unica
Di me non ti fidi
Solo feeling
Solo feeling
Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono
Fottimi e poi offrimi da bere come un Dom Perignon
And now move on and on and on
Erykah, Missy, Aaliyah
Svegli dalla notte prima
Con il ghetto blasta ancora
Spaccavamo tutta Roma
Mi rincorre e fa paura
E mi tortura
Pensieri ostili
You can dust it off and try again
Ma era solo feeling
Ad un after alle sei quando eri con lei
Dentro al bagno un’ora ad una festa a LA
Nell’ascensore di un hotel
Al freddo fuori da un set
Nel parcheggio di un club
Domenica era bella la notte (Era bella la notte era stupida)
Era stupida
Tu eri un altro
Io non ero l’unica
Di me non ti fidi
Solo feeling
Solo feeling
La foto di copertina è dei The Morelli Brothers
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