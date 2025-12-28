Emily in Paris 5 a Roma: tutte le canzoni italiane nella colonna sonora (dalla playlist ufficiale Spotify)

Nelle prime puntate della quinta stagione di Emily in Paris, la storia si sposta a Roma e anche la musica cambia passo: nella playlist ufficiale Spotify compaiono diverse canzoni italiane, tra pop contemporaneo, perle d’archivio e titoli legati al cinema. In questo articolo trovi una guida alle canzoni italiane Emily in Paris 5 Roma, con i brani più rappresentativi e qualche nota di contesto sugli artisti.

Emily in Paris è una serie televisiva statunitense ideata da Darren Star e distribuita su Netflix dal 2 ottobre 2020. La storia segue Emily Cooper, giovane professionista americana che si trasferisce in Europa per lavoro. Nella quinta stagione, almeno nelle prime puntate, l’ambientazione si sposta nella capitale italiana e la playlist ufficiale riflette questo cambio di scenario.

Le canzoni italiane di Emily in Paris 5 ambientata a Roma

La selezione musicale include brani di artisti italiani, insieme a tracce di artisti stranieri che utilizzano lingua, titoli o riferimenti italiani. Nel complesso, la playlist alterna un titolo pop contemporaneo a numerosi brani legati al repertorio storico, al cinema e a ristampe recenti di registrazioni d’epoca.

Il pop italiano contemporaneo

Il brano italiano più recente e riconoscibile all’interno della selezione è Mi Ami Mi Odi di Elodie, pubblicato nel 2025. Il singolo proviene dall’album omonimo ed è l’unico titolo della playlist riconducibile in modo diretto all’attuale scena pop italiana.

Il repertorio storico e cinematografico

Gran parte dei brani italiani presenti nella colonna sonora appartiene invece a un repertorio più datato, spesso legato al cinema o alla canzone italiana tra anni Cinquanta e Sessanta, oggi disponibile sulle piattaforme digitali grazie a ristampe e raccolte.

A Roma tutto è bello di Miranda Martino, ad esempio, risale al 1959. Il brano era il lato B del 45 giri Un amore a Roma / A Roma è tutto bello, pubblicato da RCA Italiana, ed è collegato al film Un amore a Roma (1960) di Dino Risi. La versione presente su Spotify compare in raccolte pubblicate nel 2021, ma la registrazione originale appartiene alla fine degli anni Cinquanta.

Dallo stesso ambito cinematografico proviene Tutti a Vedere il Rex, firmato da Nino Rota e Carlo Savina, tratto dalla colonna sonora di Amarcord, film di Federico Fellini del 1973. Anche in questo caso si tratta di un brano storicamente legato al cinema italiano, oggi riproposto in formato digitale.

Un altro esempio è Racconti d’amore di Piero Piccioni, incluso nella colonna sonora del film Il Diavolo. La traccia è stata pubblicata su Spotify nel 2023 all’interno di ristampe e raccolte dedicate al lavoro del compositore.

Gli esordi e le voci storiche

Tra i brani più curiosi presenti nella playlist figura Evviva il surf, interpretato da Mimì Bertè, nome d’arte utilizzato da Mia Martini agli inizi della sua carriera. Il brano risale al 1963 e appartiene alla fase yé-yé dell’artista, molto distante dalla produzione per cui è oggi principalmente ricordata.

Completano il quadro altri titoli legati alla tradizione o a cataloghi meno noti al grande pubblico contemporaneo, come Sei tutta un rock di Nick Pagano, Ma Che Bella Compagnia di Melania e Christian Lisi, Buscie d’amore di Mirna Doris e La più dolce serenata di Rosetta Fucci.

Artisti stranieri e riferimenti all’Italia

Accanto ai brani italiani, la colonna sonora include anche tracce di artisti internazionali che fanno riferimento all’Italia attraverso lingua e immaginario. Tra questi figurano LA VITA FANTASTICA dei francesi DOPAMOON, Amore Bello di Kid Francescoli con Julietta, Canta di Julietta con The Human Experience e David Satori, e Basta Cazzate di Bon Entendeur, tratto dall’album Rivages.

La playlist ufficiale su Spotify

Tutti i brani citati sono raccolti nella playlist ufficiale pubblicata su Spotify in occasione della quinta stagione della serie:

La colonna sonora delle puntate ambientate a Roma si costruisce quindi attraverso un insieme di canzoni che spaziano dal pop italiano recente al repertorio storico, passando per il cinema e per riletture contemporanee di un immaginario musicale legato all’Italia.