Elodie annuncia The Stadium Show: due imperdibili concerti a Milano e Napoli

Nel giorno d’uscita del suo nuovo singolo, “Black Nirvana“, Elodie annuncia l’Elodie The Stadium Show: due imperdibili appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti, che si terranno l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona di Napoli.

All’interno di questi due templi della musica live prenderà vita uno show sensazionale, durante il quale Elodie presenterà per la prima volta dal vivo i brani della sua nuova era musicale, che è ufficialmente iniziata con la pubblicazione di “Black Nirvana“, brano scritto insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA, che lo hanno anche prodotto (qui il videoclip diretto da Attilio Cusani, caratterizzato da un immaginario accattivante, tantrico e onirico).

I biglietti per l’Elodie The Stadium Show saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di lunedì 3 giugno 2024, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di sabato 8 giugno 2024. Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com

ELODIE: DA “BLACK NIRVANA” ALL’ELODIE THE STADIUM SHOW

Elodie conta attualmente oltre 3 milioni 430 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, “La Coda Del Diavolo” con poco più di 113 milioni 500 mila stream. Seguono “Margarita” con Marracash con quasi 86 milioni 820 mila stream e “Ciclone” con oltre 59 milioni 600 mila di stream.

“A Fari Spenti“, il singolo che ha preceduto l’uscita di “Black Nirvana“, ha invece quasi raggiunto quota 10 milioni 350 mila stream in poco più di sei mesi.