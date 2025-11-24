24 Novembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Certificazioni FIMI
24 Novembre 2025

Certificazioni FIMI 47: Kid Yugi, Rrari Dal Tacco e gli album internazionali

Anche questa settimana Olly porta a casa una nuova certificazione

Certificazioni FIMI settimana 47, lunedì 24 novembre 2025.

Settimana senza singoli, italiani o internazionali, premiati. Tra gli album diversi dischi “made in USA” del passato e, tra gli italiani, Kid Yugi al Rrari Dal Tacco.

Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000 copie

Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 47 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene nuovi riconoscimenti in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Curtain call – The Hits di Eminem, album del 2005.Disco di platino per Planet pit di Pitbull del 2011 e infine disco d’oro a due dischi dello scorso secolo, Rust in peace dei Megadeth (1990) e Outlandos d’amour dei The Police (1978).

Cliccate in basso su continua per scoprire le Certificazioni FIMI della settimana 46 del 2025 relative ai singoli e agli album italiani.

Continua

All Music Italia

