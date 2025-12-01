Certificazioni FIMI 48: gli album di Cremonini, Guè e Pinguini Tattici Nucleari arrivano al triplo disco di platino

Certificazioni FIMI settimana 48, lunedì 1 dicembre 2025.

Questa settimana ci sono ben tre dischi italiani che superano la soglia delle 150.000 copie e conquistano il triplo disco di platino. Ma solo uno di questi è uscito di recente. Andiamo a scoprirli…

Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000 copie

Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.