Certificazioni FIMI 48: gli album di Cremonini, Guè e Pinguini Tattici Nucleari arrivano al triplo disco di platino

Certificazioni FIMI settimana 48, lunedì 1 dicembre 2025.
Questa settimana ci sono ben tre dischi italiani che superano la soglia delle 150.000 copie e conquistano il triplo disco di platino. Ma solo uno di questi è uscito di recente. Andiamo a scoprirli…
Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore: Invariato: Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000 copie
Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.