Il primo duetto a tutto pop tra Tiziano Ferro ed Elodie è in arrivo (Come anticipato da All Music Italia mesi fa…)

Era il 16 aprile, esattamente cinque mesi fa, quando il nostro sito vi svelava in anteprima esclusiva i futuri piani di Tiziano Ferro. Tra questi, un singolo in featuring con Elodie, la cui uscita è ormai imminente.

Dopo il nostro annuncio, con il passare delle settimane, alcuni avranno pensato che si trattasse di una fake news, ma bastava attendere la fine dell’estate per avere la conferma.

Infatti, il 16 settembre, Tiziano Ferro ha postato una storia in cui appare un appuntamento segnato sul calendario del cellulare: la data è quella del 17 settembre, tra le 19 e le 20, con la dicitura ‘Elodie a cena a casa’.

È quindi probabile che l’annuncio ufficiale arrivi proprio il 17 settembre, con il singolo in uscita il 20 settembre 2024.

Questo brano, un pezzo all’insegna della radiofonicità, segna la prima collaborazione tra il cantautore di Latina e una delle popstar italiane più in vista degli ultimi anni. I due, in passato, condividevano lo stesso manager, Fabrizio Giannini, ma la collaborazione arriva ora che Elodie è seguita da Max Brigante e Ferro ha scelto Paola Zuckar come nuova manager, come da noi anticipato qui.

Nel 2025, Elodie farà il suo debutto live negli stadi italiani, a Napoli e Milano, mentre nello stesso anno potrebbe uscire il nuovo album di Tiziano Ferro. L’ultimo disco del cantautore risale a novembre 2022, con Il mondo è nostro, seguito nel 2023 dal singolo Destinazione mare e da un featuring con J-Ax di scarso successo.

Resta un’incognita il Festival di Sanremo 2025, dove Elodie potrebbe tornare in gara per la quarta volta e Tiziano potrebbe fare il suo debutto