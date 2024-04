Anteprima AMI: Nell’era Zukar Tiziano Ferro riparte dalle collaborazioni con Elodie, Madame e Baby Gang

Dopo la chiusura del rapporto con il suo storico manager, Fabrizio Giannini, Tiziano Ferro come da noi anticipato qualche mese fa in questo articolo, è pronto a ripartire con una nuova manager… Paola Zukar, già dietro ad artisti del calibro di Fabri Fibra, Madame e Marracash.

Per questa ripartenza di carriera dopo diversi mesi tumultuosi, soprattutto per vicende personali (Tiziano ha divorziato dal marito Victor con cui condivide due figli), il cantautore di Latina sceglie di lanciare dei brani in collaborazione con diversi artisti della scena musicale italiana e All Music Italia è in grado di svelarvi in anteprima i prossimi passi dell’artista.

Il nuovo percorso affiancato da Paola Zukar vedrà il cantautore lanciare e partecipare a due brani in collaborazione con diversi artisti, alcuni molto diversi da Tiziano.

Ricordiamo che Tiziano Ferro non pubblica nuova musica dall’estate 2023 quando ha lanciato il singolo “Destinazione mare” canzone a cui ha fatto seguito, a fine agosto, la collaborazione nel singolo “Abbiamo vinto già“, in collaborazione con J-Ax.

Tiziano ferro le nuove uscite

Partiamo dal singolo che Tiziano lancerà per l’estate 2024, un brano che lo vedrà per la prima volta duettare con un’artista donna tra le più certificate degli ultimi anni… Elodie.

Per Tiziano ed Elodie si tratta della prima collaborazione nonostante i due abbiano condiviso qualche anno fa, per un breve periodo, lo stesso manager ovvero Fabrizio Giannini.

La seconda collaborazione in uscita prossimamente è sicuramente più anomala. Tiziano infatti collaborerà con un’artista che stima molto, anch’essa seguita da Paola Zukar. Parliamo della cantautrice rivelazione della musica italiana negli ultimi cinque anni… Madame.

I due non saranno però soli visto che al brano in questione parteciperà uno dei artisti più discussi degli ultimi anni… Baby Gang.

Insomma in attesa degli annunci ufficiali questa sono le indiscrezioni bomba che oggi All Music Italia sgancia per tutti i suoi lettori.