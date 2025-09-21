Elodie Show 2025: nuove date a Roma e Padova, sold out Jesolo e Bari

Elodie tour 2025. La cantante continua a macinare risultati e annuncia nuove date del suo tour nei palasport “Elodie Show 2025”, prodotto da Vivo Concerti.
Si aggiungono nuove date il 6 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 novembre alla Kioene Arena di Padova, mentre registrano già il tutto esaurito Jesolo e le due serate di Bari.
Uno show dall’impronta internazionale, che conferma il carisma e la forza scenica dell’artista, pronta a tornare live dopo aver ricevuto ai TIM Music Awards il Premio Disco Oro per l’album Mi Ami Mi Odi, che ha superato i 38 milioni di stream.
Elodie Show 2025: nuove date e sold out
Quello di Elodie sarà un viaggio tra palasport e arene di tutta Italia, con un calendario che si arricchisce di nuove tappe e sold out in poche settimane dall’apertura delle prevendite.
- Mercoledì 29 ottobre 2025 | Jesolo (VE), Palainvent – DATA ZERO SOLD OUT
- Venerdì 31 ottobre 2025 | Milano, Unipol Forum
- Sabato 1 novembre 2025 | Milano, Unipol Forum
- Sabato 8 novembre 2025 | Eboli (SA), Pala Sele
- Mercoledì 12 novembre 2025 | Padova, Kioene Arena – NUOVA DATA
- Venerdì 14 novembre 2025 | Firenze, Mandela Forum
- Mercoledì 19 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport
- Giovedì 20 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport
- Lunedì 24 novembre 2025 | Messina, PalaRescifina
- Martedì 25 novembre 2025 | Messina, PalaRescifina – SOLD OUT
- Venerdì 28 novembre 2025 | Bari, Palaflorio – SOLD OUT
- Sabato 29 novembre 2025 | Bari, Palaflorio – SOLD OUT
- Lunedì 1 dicembre 2025 | Torino, Inalpi Arena
- Sabato 6 dicembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport – NUOVA DATA
Biglietti Elodie Show 2025
I biglietti per le nuove date di Elodie saranno disponibili dalle ore 14.00 di lunedì 22 settembre,
L’organizzatore ricorda che non si assume alcuna responsabilità in caso di acquisto di biglietti su canali non ufficiali.
