21 Settembre 2025
di
All Music Italia
Tour
Elodie Show 2025: nuove date a Roma e Padova, sold out Jesolo e Bari

Lo spettacolo della cantante è organizzato da Vivo Concerti

Elodie Show 2025 nuove date Roma e Padova, sold out Jesolo e Bari
Elodie tour 2025. La cantante continua a macinare risultati e annuncia nuove date del suo tour nei palasport “Elodie Show 2025”, prodotto da Vivo Concerti.

Si aggiungono nuove date il 6 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 novembre alla Kioene Arena di Padova, mentre registrano già il tutto esaurito Jesolo e le due serate di Bari.

Uno show dall’impronta internazionale, che conferma il carisma e la forza scenica dell’artista, pronta a tornare live dopo aver ricevuto ai TIM Music Awards il Premio Disco Oro per l’album Mi Ami Mi Odi, che ha superato i 38 milioni di stream.

Elodie Show 2025: nuove date e sold out

Quello di Elodie sarà un viaggio tra palasport e arene di tutta Italia, con un calendario che si arricchisce di nuove tappe e sold out in poche settimane dall’apertura delle prevendite.

  • Mercoledì 29 ottobre 2025 | Jesolo (VE), Palainvent – DATA ZERO SOLD OUT
  • Venerdì 31 ottobre 2025 | Milano, Unipol Forum
  • Sabato 1 novembre 2025 | Milano, Unipol Forum
  • Sabato 8 novembre 2025 | Eboli (SA), Pala Sele
  • Mercoledì 12 novembre 2025 | Padova, Kioene Arena – NUOVA DATA
  • Venerdì 14 novembre 2025 | Firenze, Mandela Forum
  • Mercoledì 19 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport
  • Giovedì 20 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport
  • Lunedì 24 novembre 2025 | Messina, PalaRescifina
  • Martedì 25 novembre 2025 | Messina, PalaRescifina – SOLD OUT
  • Venerdì 28 novembre 2025 | Bari, Palaflorio – SOLD OUT
  • Sabato 29 novembre 2025 | Bari, Palaflorio – SOLD OUT
  • Lunedì 1 dicembre 2025 | Torino, Inalpi Arena
  • Sabato 6 dicembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Biglietti Elodie Show 2025

I biglietti per le nuove date di Elodie saranno disponibili dalle ore 14.00 di lunedì 22 settembre,

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



L’organizzatore ricorda che non si assume alcuna responsabilità in caso di acquisto di biglietti su canali non ufficiali.

