5 Maggio 2026
di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
Condividi su:
5 Maggio 2026

Certificazioni FIMI settimana 18: Shiva al triplo platino, Bresh raddoppia, Elodie due platino con OK. Respira

Bresh fa il secondo platino in meno di un anno, Lucio Battisti certifica oro per un album del 1976.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Shiva, Bresh, Elodie ed Elisa: i protagonisti delle certificazioni FIMI della settimana 18 del 2026.
Condividi su:

Le certificazioni FIMI della settimana 18 del 2026 si aprono con due nuovi traguardi in casa Sony Music: Shiva, attualmente ai primi posti della classifica con Vangelo, porta Milano Angels al triplo platino e Bresh con Mediterraneo mette il secondo platino in meno di un anno dall’uscita. Cinque album italiani salgono di soglia, tre internazionali entrano in lista e un classico del 1976 di Lucio Battisti torna a certificarsi.

Il rap italiano consolida il suo ruolo dominante – Shiva, Artie 5ive, Night Skinny, Yungest Moonstar -, Elodie tiene a due anni e mezzo dall’uscita, Battisti vende ancora.

Tra gli internazionali si certifica anche un brano world di stampo afro come Yamore di Moblack & Salif Keïta.

Le soglie FIMI per Oro e Platino

Promemoria operativo, sempre utile per chi macina queste pagine ogni lunedì:

  • Album – Oro: 25.000 unità. Platino: 50.000 unità.
  • Singoli – Oro: 100.000 unità. Platino: 200.000 unità (calcolo che mette insieme stream equivalenti e vendite digitali).

Album internazionali certificati nella settimana 18

  • Hurry Up TomorrowThe Weeknd (Island/Universal Music) – Platino. Album uscito il 31 gennaio 2025, primo platino italiano per la chiusura del trittico iniziato con After Hours.
  • Man’s Best FriendSabrina Carpenter (Island/Universal Music) – Oro. Disco fuori dal 29 agosto 2025, conferma in Italia il momento alto della popstar dopo Short n’ Sweet.
  • 96 MonthsCalvin Harris (Columbia/Sony Music Entertainment) – Oro. Sesto album del produttore scozzese, ha l’oro a otto mesi dalla release.
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi a rischio eliminazione nella settima puntata del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, settima puntata: Gard e Riccardo sono gli eliminati del 2 maggio
BigMama per Luca è Gay al Concerto Primo Maggio 2026 2

BigMama ribalta il racconto di Povia: ora Luca è Gay chiude il Primo Maggio
Riccardo Stimolo durante il Serale di Amici 25 3

Riccardo Stimolo, Amici 25 e la paura di tornare a fare l’elettricista: quando fuori non c’è un contratto discografico
Pagelle nuovi singoli con Ultimo, Matteo Alieno, Achille Lauro, Gaia e Francesca Michielin 4

New Music Friday 1 maggio 2026: le pagelle tra Francesca Michielin, Gaia, Ultimo e gli Amiciani
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 5

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)
Le pagelle dei cantanti della settima puntata del Serale di Amici 2026 del 2 maggio 6

Serale Amici 2026, le pagelle della settima puntata: la "mission impossible" di Riccardo
Litfiba 17 Re cover singolo e ritorno live Primo Maggio 2026 7

Litfiba, 17 Re torna live al Primo Maggio e in una nuova versione
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 8

BLANCO live, da Roma a Bari: scaletta e il momento sul palco che riporta a Sanremo
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 9

Elisa, la scaletta del tour 2026 cambia dopo Milano: cosa aspettarsi a Torino
Luciano Ligabue in concerto durante il tour europeo 2026 a Barcellona 10

Ligabue parte da Barcellona: ecco la scaletta del tour europeo 2026

Cerca su A.M.I.