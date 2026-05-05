Le certificazioni FIMI della settimana 18 del 2026 si aprono con due nuovi traguardi in casa Sony Music: Shiva, attualmente ai primi posti della classifica con Vangelo, porta Milano Angels al triplo platino e Bresh con Mediterraneo mette il secondo platino in meno di un anno dall’uscita. Cinque album italiani salgono di soglia, tre internazionali entrano in lista e un classico del 1976 di Lucio Battisti torna a certificarsi.
Il rap italiano consolida il suo ruolo dominante – Shiva, Artie 5ive, Night Skinny, Yungest Moonstar -, Elodie tiene a due anni e mezzo dall’uscita, Battisti vende ancora.
Tra gli internazionali si certifica anche un brano world di stampo afro come Yamore di Moblack & Salif Keïta.
Le soglie FIMI per Oro e Platino
Promemoria operativo, sempre utile per chi macina queste pagine ogni lunedì:
- Album – Oro: 25.000 unità. Platino: 50.000 unità.
- Singoli – Oro: 100.000 unità. Platino: 200.000 unità (calcolo che mette insieme stream equivalenti e vendite digitali).
Album internazionali certificati nella settimana 18
- Hurry Up Tomorrow – The Weeknd (Island/Universal Music) – Platino. Album uscito il 31 gennaio 2025, primo platino italiano per la chiusura del trittico iniziato con After Hours.
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter (Island/Universal Music) – Oro. Disco fuori dal 29 agosto 2025, conferma in Italia il momento alto della popstar dopo Short n’ Sweet.
- 96 Months – Calvin Harris (Columbia/Sony Music Entertainment) – Oro. Sesto album del produttore scozzese, ha l’oro a otto mesi dalla release.