Elodie annuncia a sorpresa il tour “Elodie Show 2027”: tutte le date dopo la pausa del 2026

Elodie annuncia una lunga pausa nel 2026 ma al tempo stesso annuncia già il ritorno live per l’anno successivo con Elodie Show 2027, una nuova tournée nei principali palazzetti italiani.

Un annuncio che arriva dopo un anno che l’ha vista tornare al Festival di Sanremo, esibirsi in due concerti negli stadi e, a seguire, in un tour con 14 sold out nei Palasport.

Il tutto accompagnato da un disco, Mi Ami Mi Odi, entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI e certificato con il disco d’oro.

“Mi avete dato tanto amore, ora mi fermo… ma so già come sarà il nuovo show. Torno nel 2027“, ha spiegato Elodea, così la chiamano i fan, dal palco.

Elodie Show 2027: calendario completo

La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà dalla Data Zero di Ancona e attraverserà l’Italia fino a fine maggio:

– Ancona, Palaprometeo (DATA ZERO) 29 aprile 2027 – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 4 maggio 2027 – Napoli, Teatro Palapartenope

– Napoli, Teatro Palapartenope 8 maggio 2027 – Bari, Palaflorio

– Bari, Palaflorio 13 maggio 2027 – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 18 maggio 2027 – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 22 maggio 2027 – Bologna, Unipol Arena

I biglietti saranno disponibili Da mercoledì 10 dicembre 2025, ore 14:00 su vivoconcerti.com e da lunedì 15 dicembre 2025, ore 11:00 negli altri punti vendita.

Foto di copertina di Francesco Colombo.

