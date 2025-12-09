9 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Tour
9 Dicembre 2025

Elodie annuncia a sorpresa il tour “Elodie Show 2027”: tutte le date dopo la pausa del 2026

La cantante tornerà nei palasport nel 2027 con uno show rinnovato

Tour
Elodie annuncia il tour Elodie Show 2027 – foto Francesco Colombo
Elodie annuncia una lunga pausa nel 2026 ma al tempo stesso annuncia già il ritorno live per l’anno successivo con Elodie Show 2027, una nuova tournée nei principali palazzetti italiani.

Un annuncio che arriva dopo un anno che l’ha vista tornare al Festival di Sanremo, esibirsi in due concerti negli stadi e, a seguire, in un tour con 14 sold out nei Palasport.

Il tutto accompagnato da un disco, Mi Ami Mi Odi, entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI e certificato con il disco d’oro.

Mi avete dato tanto amore, ora mi fermo… ma so già come sarà il nuovo show. Torno nel 2027“, ha spiegato Elodea, così la chiamano i fan, dal palco.

Elodie Show 2027: calendario completo

La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà dalla Data Zero di Ancona e attraverserà l’Italia fino a fine maggio:

  • 24 aprile 2027 – Ancona, Palaprometeo (DATA ZERO)
  • 29 aprile 2027 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 4 maggio 2027 – Napoli, Teatro Palapartenope
  • 8 maggio 2027 – Bari, Palaflorio
  • 13 maggio 2027 – Milano, Unipol Forum
  • 18 maggio 2027 – Firenze, Mandela Forum
  • 22 maggio 2027 – Bologna, Unipol Arena

I biglietti saranno disponibili Da mercoledì 10 dicembre 2025, ore 14:00 su vivoconcerti.com e da lunedì 15 dicembre 2025, ore 11:00 negli altri punti vendita.

Foto di copertina di Francesco Colombo.

All Music Italia

