Elodie pubblica “The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)”: il concerto diventa live album

Elodie sceglie di fermare il tempo e di trasformare un evento in memoria condivisa con The Stadium Show (Live @ San Siro 2025). Un doppio cd che non è solo la documentazione di un concerto, ma il tentativo di restituire struttura, atmosfera e visione di uno dei momenti più centrali del suo percorso artistico.

Dopo la partecipazione a Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7 Elodie si è esibita per la prima volta in due stadi italiani: quello di Napoli e lo stadio San Siro di Milano.

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: far rivivere l’esperienza dello Stadio di San Siro non come semplice sequenza di canzoni, ma come narrazione. La scaletta segue infatti la stessa architettura concettuale del live, costruita attorno a quattro figure femminili che abitano l’universo artistico di Elodie.

Le quattro energie del femminile di elodie

Il live di San Siro è stato concepito come un percorso in cui il femminile non è mai monolitico. Erotica, Magnetica, Galattica e Audace non sono maschere, ma tensioni emotive e simboliche che attraversano il repertorio, mettendo in scena una pluralità di sguardi e di linguaggi. Questo impianto concettuale si riflette anche nella pubblicazione fisica del progetto, che arriva in quattro diverse versioni del doppio CD, ciascuna con una copertina dedicata a una delle quattro energie del femminile emerse sul palco.

La pubblicazione in doppio CD, fuori dal 19 dicembre 2025 per Island Records/Universal, segue fedelmente l’andamento del concerto, rispettandone i tempi e i cambi di registro. Il primo disco è più legato alla dimensione rituale e narrativa dello spettacolo, mentre il secondo si apre a una sequenza più esplicitamente pop e corale.

Le quattro edizioni non modificano la scaletta, ma rafforzano l’idea di un live pensato come esperienza plurale, in cui anche l’oggetto fisico diventa parte del racconto.

CD1

Intro / Tribale (Live) Black Nirvana (Live) Guaranà (Live) I Feel Love (Live) La coda del diavolo (Live) Odio Amore Chimico (Live) 1 ora (Live) Di nuovo (Live) Mi Ami Mi Odi (Live) Cuore Nero / Anche Stasera (Live) Ok. Respira (Live) Andromeda (Live) Vertigine (Live) Niente Canzoni D’amore (Live) Feeling (Live) Pensare Male (Live)

CD2