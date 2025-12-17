17 Dicembre 2025
17 Dicembre 2025

Elodie pubblica “The Stadium Show (Live @ San Siro 2025)”: il concerto diventa live album

Il concerto evento di San Siro diventa un doppio live album

Elodie live a San Siro 2025 durante The Stadium Show
Elodie sceglie di fermare il tempo e di trasformare un evento in memoria condivisa con The Stadium Show (Live @ San Siro 2025). Un doppio cd che non è solo la documentazione di un concerto, ma il tentativo di restituire struttura, atmosfera e visione di uno dei momenti più centrali del suo percorso artistico.

Dopo la partecipazione a Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7 Elodie si è esibita per la prima volta in due stadi italiani: quello di Napoli e lo stadio San Siro di Milano.

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: far rivivere l’esperienza dello Stadio di San Siro non come semplice sequenza di canzoni, ma come narrazione. La scaletta segue infatti la stessa architettura concettuale del live, costruita attorno a quattro figure femminili che abitano l’universo artistico di Elodie.

Le quattro energie del femminile di elodie

Il live di San Siro è stato concepito come un percorso in cui il femminile non è mai monolitico. Erotica, Magnetica, Galattica e Audace non sono maschere, ma tensioni emotive e simboliche che attraversano il repertorio, mettendo in scena una pluralità di sguardi e di linguaggi. Questo impianto concettuale si riflette anche nella pubblicazione fisica del progetto, che arriva in quattro diverse versioni del doppio CD, ciascuna con una copertina dedicata a una delle quattro energie del femminile emerse sul palco.

La pubblicazione in doppio CD, fuori dal 19 dicembre 2025 per Island Records/Universal, segue fedelmente l’andamento del concerto, rispettandone i tempi e i cambi di registro. Il primo disco è più legato alla dimensione rituale e narrativa dello spettacolo, mentre il secondo si apre a una sequenza più esplicitamente pop e corale.

Le quattro edizioni non modificano la scaletta, ma rafforzano l’idea di un live pensato come esperienza plurale, in cui anche l’oggetto fisico diventa parte del racconto.

Le quattro copertine del doppio CD The Stadium Show Live di Elodie

CD1

  1. Intro / Tribale (Live)
  2. Black Nirvana (Live)
  3. Guaranà (Live)
  4. I Feel Love (Live)
  5. La coda del diavolo (Live)
  6. Odio Amore Chimico (Live)
  7. 1 ora (Live)
  8. Di nuovo (Live)
  9. Mi Ami Mi Odi (Live)
  10. Cuore Nero / Anche Stasera (Live)
  11. Ok. Respira (Live)
  12. Andromeda (Live)
  13. Vertigine (Live)
  14. Niente Canzoni D’amore (Live)
  15. Feeling (Live)
  16. Pensare Male (Live)

CD2

  1. Pop Porno (Live)
  2. Red Light (Live)
  3. Ascendente / Elle / Strobo (Live)
  4. Euphoria (Live)
  5. Lontano Da Qui (Live)
  6. A Fari Spenti (Live)
  7. Tutta Colpa Mia (Live)
  8. Due (Live)
  9. Dimenticarsi alle 7 (Live)
  10. Pazza Musica (Live)
  11. Ciclone feat. Gaia (Live)
  12. Margarita (Live)
  13. Bagno a mezzanotte (Live)

 

All Music Italia

