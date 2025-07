Musica italiana – Il meglio (e il peggio) della settimana 30

Musica italiana settimana 30: pagelle, royalties e live da Nord a Sud

Nel weekend su All Music Italia spazio alle pagelle ai nuovi singoli curate da Alvise Salerno: da Ele A con Colapesce a Gigi D’Alessio, passando per Artie 5ive, Fred De Palma e Mida. Non mancano bocciature eccellenti e, per questa settimana, nessuna “Golden Song”.

Nella rubrica Dillo all’Avvocato, Fabio Falcone spiega con chiarezza come funzionano davvero le royalties musicali, tra diritti editoriali e discografici. E per chi ama il pop più sopra le righe, La Mosca Tzè Tzè ci accompagna tra chewing gum sanguinari, gelosie da story e tormentoni da blackout poetico.

Lunedì 21 luglio la musica dal vivo ha visto salire sul palco Giorgia, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Gianna Nannini, 99 Posse, Irene Grandi, Nek e Tricarico, con concerti in tutta Italia (e non solo).

Notizie in evidenza dalla musica italiana settimana 30

Calendario – aggiornato il 21/07/2025 h 9.00

