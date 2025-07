X Factor 2025 al via l’11 settembre: spoiler, cambi di giuria e primi indizi social

X Factor 2025 inizia la nuova edizione che debutterà su Sky e Now l’11 settembre 2025, e già da ora cominciano a delinearsi i primi tasselli di un mosaico che, come ogni anno, mescola conferme, nuovi ingressi e – inevitabilmente – qualche elemento fuori schema.

x afctor 2025 – Francesco Gabbani entra in giuria

Dopo un decennio in cui ha ridefinito il ruolo del giudice tra intuizioni musicali e citazioni colte, Manuel Agnelli lascia il suo posto al tavolo (pare abbia rinunciato a molti soldi, ne parlavamo qui). A raccogliere il testimone sarà Francesco Gabbani, (annunciato a fine maggio qui) che porta con sé una visione musicale personale, ironica, ma spesso più profonda di quanto sembri.

Resta da capire come si inserirà in un contesto dove i giudici, negli ultimi anni, sono diventati sempre più determinanti nel disegnare il percorso artistico dei concorrenti.

x factor 2025 – Squadra che vince non si cambia (quasi)

Confermata Giorgia alla conduzione: elegante, solida. In giuria restano Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia.

E qui, doveroso fermarsi: Lauro lo scorso anno ha portato tutta la sua squadra in finale. Tutta. Percentuale di successo: 100%. Come dire: gli altri parlano di “visione”, lui fa una finalissima in famiglia. Quindi sì, aspettatevi di nuovo drammi glam, look ecclesiastici e una strategia che sembra pescata direttamente dal marketing dell’Apocalisse.

Prime indiscrezioni sui concorrenti

Come sempre, l’identità dei partecipanti resta un segreto fino alle audizioni. Ma grazie ai profili social del programma e a qualche accenno strategico, iniziano ad emergere i primi nomi papabili – e alcuni sono già accompagnati da piccole storie che potrebbero diventare narrative centrali del programma.

Ale Varrone & Giordi (21 e 20 anni): ex muratori, hanno trasformato una stalla per maiali in una sala prove. Le fondamenta ci sono.

Alice (23 anni): si presenta come un insieme di sfaccettature contrastanti: riflessiva e spirituale, ma anche arrabbiata, bambina e strega. Potenziale narrativo altissimo.

Damiano / Erocaddeo (24 anni): ha iniziato a cantare col padre e ha scelto un nome d’arte per onorarne la memoria. Conta già oltre 12mila follower su Instagram e anche un follow di ADA che non lascia dubbi.

Erisu (26-30 anni): durante i live celebrano un rito “per risvegliare il terzo occhio”, con tanto di sangue finto. Più performance art che semplice live act. La quota “divisiva” dei partecipanti.

Alessandro (16 anni): il più giovane, con un’intenzione chiara: trasmettere libertà ed emozioni autentiche.

#NOIDPLS (38 anni): artista apocalittico, si presenta con un orsacchiotto attaccato al petto. Dice che è lui a cantare. Sa già come farsi notare.

Martina (20 anni): ha già una piccola fan che conosce a memoria tutte le sue canzoni. Non male, come inizio.

Mazzoli (24 anni): ha scelto come nome d’arte il cognome sul citofono della casa in affitto a Bologna. Più underground di così.

Cosa aspettarci.

Mentre aspettiamo i casting ufficiali, resta la sensazione che questa edizione di X Factor si muoverà ancora una volta tra due poli: l’estetica (fortissima, specie nei progetti più performativi) e la ricerca di autenticità, un valore sempre più raro nel meccanismo televisivo.

Sarà interessante capire se Gabbani saprà distinguersi o verrà schiacciato da personalità già rodate come Lauro, Iezzi e La Furia.

E se tra i concorrenti ci sarà davvero qualcuno capace non solo di emozionare, ma di tenere botta in un mercato discografico che, fuori dai riflettori, chiede molto di più di una buona audizione.

Ma da dove riparte X Factor?

Da un’edizione 2024 che ha fatto segnare numeri da capogiro, sotto ogni punto di vista: ascolti in crescita, interazioni social alle stelle e una finale seguita da quasi due milioni di persone. Un risultato che alza l’asticella per chiunque salga ora su quel palco.

Che numeri, oh!

Finale da record: 1,765 milioni di spettatori, con una share dell’8,6 %, e un incremento del +51 % rispetto al 2023.

Media settimanale (pay+free): 1,878 milioni di spettatori, +24 % rispetto all’edizione precedente.

Social boom: oltre 574mila interazioni in diretta e 617mila nello stesso giorno; la stagione ha superato i 5 milioni complessivi (+58 %).

Debutto dei Live: 834mila spettatori per la prima puntata in diretta, share del 4,4 % e una retention del 56 %: pubblico solido e in crescita costante.

Dati che raccontano una stagione capace di riaccendere l’interesse attorno al format, anche grazie a una combinazione di volti forti in giuria (sì, parliamo soprattutto di Lauro e Agnelli) e di scelte artistiche che hanno saputo imporsi anche fuori dal programma.

Foto: Copertina ufficiale Pagina Facebook X Factor Italia