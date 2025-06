Manuel Agnelli il suo no ad X Factor: “Mi hanno offerto molti soldi ma non potevo accettare”

Manuel Agnelli X Factor 2025, no grazie.

Il cantante lascia X Factor, dice basta. Dopo sei edizioni (non consecutive) da giudice e una vittoria con Mimì lo scorso anno, il leader degli Afterhours ha deciso di non tornare per la prossima stagione X Factor 2025. Lo fa con parole nette e senza mezze misure:

“C’è chi avrebbe fatto cose turche per la cifra che Sky mi ha offerto, ma ho detto no”.

A pesare, spiega, è stata la mole di impegni: “Non riuscivo più a vivermi la vita. Rifare il talent nel mezzo del tour teatrale Lazarus di David Bowie e quello degli Afterhours sarebbe stato sfiancante”.

Una scelta personale, ma anche politica. Perché Agnelli non risparmia critiche a un sistema discografico che considera in profonda crisi:

“Da vent’anni a questa parte la musica in Italia è una merda. Oggi l’industria vuole costi bassissimi, i ragazzi si autopromuovono: una disgrazia. Al primo disco fai San Siro, poi se non funzioni più finisci dallo psichiatra nel giro di un anno”.

Pur riconoscendo quanto X Factor gli abbia dato – “visibilità, stabilità economica, la possibilità di aprire un locale, di curare la rassegna Carne Fresca, suoni dal futuro” – Agnelli rivendica la sua integrità:

“Mi ha insegnato a stare in TV rimanendo me stesso, con tutti i miei difetti. Facevo fatica a stare in mezzo alla gente, odiavo i compromessi. Non pensavo di poter diventare un personaggio. Una volta ho persino menato uno del pubblico: mi aveva tirato un chewing-gum”.

Sul talent non sputa nel piatto in cui ha mangiato: “È uno spettacolo mostruoso, a livello produttivo. Ma ora basta. Quel programma mi ha dato modo di dire che c’è un altro modo di vivere la musica”.

Poi affonda il colpo sulla scena contemporanea:

“Molti rapper raccontano una periferia che si è presa gli spazi: tutte cazzate. Io ho fatto i soldi, e più di tanti urban minchioni e influencer. Perché ho rotto i coglioni per 40 anni e continuo a farlo”.

Un addio che è anche una denuncia. “Stiamo vivendo uno dei peggiori periodi musicali degli ultimi vent’anni. In classifica domina lo sterco. I giovani di talento ci sono, ma bisogna dar loro spazio. Le etichette devono avere più coraggio e smettere di essere schiave dei numeri”.

A prendere il suo posto a X Factor 2025 sarà Francesco Gabbani. Non sarà facile raccogliere l’eredità di un giudice che ha diviso, ma mai annacquato il pensiero.