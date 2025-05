Francesco Gabbani nuovo giudice di X Factor? Un’ipotesi che fa rumore (e curiosità)

Francesco Gabbani nuovo giudice di X Factor 2025.

Nel caleidoscopico universo del talent show Sky, ogni nuova edizione si porta dietro un carico di voci, indiscrezioni e scommesse. E tra le più insistenti degli ultimi giorni ce n’è una che sta facendo drizzare le antenne a fan e addetti ai lavori: Francesco Gabbani giudice del talent di Sky? La notizia, lanciata da Open, non ha ancora trovato la conferma ufficiale — né dalla produzione, né dall’artista — ma è ormai praticamente certa.

Un ritorno, se vogliamo, perché Gabbani non è nuovo al palco di X Factor: nel 2023 era salito sul palco del programma per una suggestiva esibizione con Il solito Dandy, concorrente dell’edizione, cantando insieme la sua Viceversa. Un momento che aveva fatto parlare di affinità musicale, delicatezza interpretativa e una certa naturalezza nell’incontro tra generazioni musicali diverse.

X FACTOR 2025: Chi è il FRancesco Gabbani giudice?

Se davvero Francesco Gabbani approdasse al tavolo dei giudici, porterebbe con sé una visione musicale contaminata, ironica e profondamente umana. Polistrumentista, autore e performer, Gabbani ha attraversato il mainstream italiano con canzoni che spesso abbracciano tematiche filosofiche e sociali, senza rinunciare al gusto per il pop accessibile (Occidentali’s Karma ne è l’emblema). È proprio questa sua capacità di stare tra il colto e il popolare, tra l’intimo e il ballabile, che potrebbe renderlo una figura inedita tra i giudici di X Factor.

In più, la sua esperienza come autore e performer, unita alla sensibilità nel costruire testi che non hanno paura di interrogare il presente, lo renderebbe un ottimo mentore per chi cerca una narrazione musicale autentica e personale.

Sostituirebbe Manuel Agnelli che pare abbia avuto qualche dissidio con Achille Lauro (voci non confermate).

L’identikit di un possibile giudice

Se dovessimo tratteggiare l’identikit del Gabbani-giudice, lo immagineremmo così:

Empatico: più che giudicare, saprebbe ascoltare e guidare, come dimostrato nelle sue interviste e interazioni con colleghi.

Non convenzionale: capace di valorizzare le personalità fuori dagli schemi, senza inseguire per forza il tormentone radiofonico.

Narrativo: per lui ogni canzone è una storia, e forse porterebbe in trasmissione un’attenzione nuova al racconto, alla parola.

Ironico ma profondo: perché a X Factor serve anche chi sa alleggerire, ma senza svuotare di significato.

In attesa della conferma dai social di X Factor possiamo dire che l’idea di un Francesco Gabbani giudice apre scenari affascinanti: potrebbe essere la chiave per riportare al centro del format il valore del testo, della ricerca artistica e della personalità musicale, senza dimenticare il gioco e il piacere del pop.

E voi, ve lo immaginate Gabbani e il destino di una nuova generazione di artisti tra le mani?